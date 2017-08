Aziz Yıldırım konuşuyor

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve Asbaşkan Şekip Mosturoğlu, NTV Spor'da yayınlanan '%100 Futbol' programında sarı-lacivertlilerin gündemiyle ilgili açıklamalarda bulunuyor.

İşte Aziz Yıldırım ve Şekip Mosturoğlu'nun sözlerinden satırbaşları:

ŞEKİP MOSTUROĞLU: "UEFA ile yaptığımız anlaşma 4 yıllık. 30 milyon euro zararla başladı, o hedef tutturuldu. Geçen sezon 20'ydi. O da tutturuldu. Kur farkı için sıkıntı vardı. UEFA bu konuda söz verdi. Hedefi tutturduk. Bu sezon 10, önümüzdeki sezon ise 0. Futbolcu satmadan alınamıyor gibi bir algı var. Temel parametre bu zarar. TFF de bunu uygulamaya başladı. Futbolcu satmadan alamamak bunun güvencesi. Buna göre bütçemizi yaptık. Beklenmedik durum olmazsa 10 milyon zararı aşmayacağız."

"3 Temmuz'u yaşadık. 2011'de böyle bir zarar yoktu. Ondan sonraki 2 sezonda oldu zarar. 2015/2016'da yaptık transferler. Başlangıç aslında 3 Temmuz. Bu çok açık belli. Diğer kulüpler açısından benzerlik yok. TFF'nin uyguladığı kurallar arasında başa baş kuralı yoktu. Cezalar olacak. Kulüplerin çok hazırlıklı olduğunu düşünmüyorum. Türkiye'ye has başka durum da kur farkı zararı. Ne kadar planlarsanız planlayın bizim elimizde değil. Kur yükselince de düşünce de zarar oluyor. Her iki durumda da develüasyonun yüksek olduğu ülkelerde bu yaşanıyor. Sağlıklı sürdürülürse bu yapı, 0 zararlı bir kulüp ortaya çıkıyor. Benzer anlaşmalar 4 kulüp için de geçerli. Trabzonspor'un yok diye biliyorum. Beşiktaş'ın son sezonu. Galatasaray'ın default edilmiş sözleşmesi var, sanıyorum bu sezon tekrar yapılacak. Bizimki 4 yıllık bir sözleşme." HABERTÜRK

AZİZ YILDIRIM: "Önemli olan bir taraftan kulüpleri kontrol altına alalım diyorsunuz, öbür taraftan da her oyuncuyu alalım diyorsunuz. UEFA kriterlerinde sıkıntı var. Bizim gibi orta seviye ülkelerle, İngiltere, Fransa gibi ülkeler arasında fark var. 222 milyona oyuncu aldılar. Sponsor adı altında devlet destek oluyor. Kim verir formaya 150 milyon reklam? UEFA'nın bunu gözden geçirmesi lazım. Hiçbir legal olmayan gelir giriş yapamaz şirketlere. Kabul edilebilir olması lazım. Ben şimdi 500 milyona forma reklamı alsam, araştırılır bu. Devlet güç gösteriyor burada. Sporun geleneği içerisinde olan bir şey değil bu. Eskiden 3-5 milyona oyuncu alıyordunuz, şimdi 15-20 milyon oldu. Üstü 30-40. Oradan 100 milyon. Herkesin aldığı öğreniliyor. Futbolcular buna göre para istiyor. UEFA'nın şartlarına uymak kolay, biz istedik bunu. Kulübü borç batağına götürmeyelim diye yaptık. Biz oyuncu aldık diye olmadı bu. Almasaydık da anlaşma isteyeceklerdi. Bütün kulüplerle yapıyorlar bu anlaşmaları. Artıyı sağlarsanız istediğiniz gibi hareket edebiliyorsunuz."

"AYKUT KOCAMAN NİYE GİTTİ, BİLMİYORUM"

"Değişmeyen tek şey değişimdir. Aykut'un niye gittiğini de bilmiyorum ben. Ona da sordum. 3 Temmuz, Fenerbahçe Cumhuriyeti'ne çok zarar vermiştir. Biz hapse girince Fenerbahçe'de bir boşluk oluştu tabii. Şike yaptık diye suçlandık. O süreçte Fenerbahçe'yi ayakta tutmak için Aykut Kocaman, Volkan Demirel, Ali Koç, Ali Yıldırım, Nihat Özdemir, Nihat Özbağ... Birçok isim Fenerbahçe için çalıştı. Taraftar ayrı bir şey zaten. 50 bin kadın ve çocuğun maça gelmesi kaderi değiştirdi. Bizler direndik ama arkamızda da bir güç olmalıydı. Fenerbahçe'nin FETÖ örgütünün adını zikrederek mücadele etmesi çok önemliydi. Aykut Kocaman, o zaman yıpranmış, gidiyorum dedi gitti. Aykut buranın çocuğudur. Daha önce de ayrılmıştır, gelmiştir. Fenerbahçe için bir şey yapılacaksa herkes fedakarlık yapar. En büyük transferimiz Aykut Kocaman, doğrudur. Aykut Hoca 2011'deki Aykut Hoca değil. Kendini çok geliştirmiş. Bakış açısı... Maddi, manevi anlamda... Daha önce bunlar yoktu. Daha düz bakıyordu her şeye. Daha başarılı olacağına inanıyorum."

(ADVOCAAT KONUSU) "O zaman oyuncular, kendilerine güvenmeyen hocaya bir şeyler söylemeliydi. Biz söyledik hocaya. Oyuncuların da söylemesi lazımdı. Oradan çıkana göre hareket edersin. Futbolcular da bunu kabullendi." HABERTÜRK

TRANSFER KONUSU HABERTÜRK

"Antalya'da kongre üyeleri vardı. 4 transfer yapacağız dedim. Çalışmalar yapılıyor. Şu anda yurtdışında görevli olanlar var. Parasal sıkıntımız yok dedim. Hakikaten yok. Forma reklamını önümüzdeki hafta bağlamış oluruz. Taraftarların tribünlere gelmesi, formaların satışı da bütçeyi artıracak. 100 milyon euro paramız var dedim. Bugün konuşmaya giden arkadaşlar telefon açıyor. Bunu duymuşlar, ona göre konuşuyorlarmış. Menajerler, kulüpler... Bu hafta içerisinde 4 oyuncuyla çalışmalar sürüyor. Bu hafta tahminim 2 oyuncu gelir, haftaya da 2 futbolcu gelir. Gerekirse transfer sezonu bitene kadar başka da bakarız. Bizim amacımız şampiyonluk için çalışma yapmak. Santrfor alacağız, orta sahaya hücuma yönelik oyuncu alacağız. Sol bek için şu an bir şey yok. Ama olabilir. Sabredelim biraz. Almayacağız demiyoruz, alacağız."

BEN ARFA VE LUCAS LIMA

"Ben Arfa ve Lucas Lima. Lucas Lima Santos'un oyuncusu. Satmak istemiyorlar. Aralıkta sözleşmesi bitiyor. %30'u kulübün, %70'i değil. Neymar'ın babası Lucas Lima'yı PSG'ye götürecekti, olmadı. Santos da şu an satmıyor. Ne olur bilemem. Ben Arfa'nın kulübüyle 1 yıllık sözleşmesi var. 11 milyona yakın alacağı olduğunu söylüyor. Geçen yıldan da 2 milyon olduğunu söylüyor. Bunu aldıktan sonra oturur sizinle konuşurum diyor. Bir buçuk sene önce avukat ve menajeriyle görüştük. Paris'e gidersem gelmem dedi, gitti. 6 milyon maaş oluyor orada net. Ben Arfa'ya da ihtiyacımız olursa, Lucas Lima'ya da ihtiyacımız olursa, uygun da olursa alırız. Durum budur. Almaya karar verirsek alacak gücümüz var, onu da söyleyeyim."

VAN PERSIE

"Van Persie'de hayal kırıklığımız yok. Hepimiz biliyoruz. İngiltere'ye maça gittik, 80 bin kişi bağırdı. Sakatlığından dolayı verim veremedi. Terraneo bizden bunu sakladı, mukaveleden sonra öğrendik. Ama şu anda elinden geleni yapıyor. Aykut Hoca da ona sıcak bakıyor. Bu seneyi böyle geçireceğiz gibi gözüküyor. Fernandao da döner." HABERTÜRK

JEREMAIN LENS HABERTÜRK

"Aykut Hoca, Lens için şunu söyledi; geçen sene 2.3 veriyorduk, üstüne çıkın dedi. Bonservisle satmak istiyorlardı, o dönem bonservisle alamayacağımızı söyledik. 2.7 teklif yaptık. İlk başta 4 milyon istedi, 3'e kadar indi. Kulüp kısmını çözebilseydik alırdık. Çok isteseydik alırdık. Advocaat'ın raporu var. Kiralık olursa alın, temelli olursa sıkıntı yaşayabilirsiniz dedi. Gelmesi için teklif yaptık. Seçti, gitti. Hayırlı olsun."

OZAN TUFAN

"Ozan'a teklif gelmedi. Menajerleri gittiler, çalıştılar. 10 milyon, 12 milyon getireceğiz dediler. Bize böyle bir şey gelmedi. Büyük ihtimal 2 tane oyuncu geliyor bu hafta. Santrfor alıyoruz, gerekirse bir santrfor daha gelir. Bir ara alıp UEFA'ya kayıt ettirmemeyi düşündük. Şu an bir kulübümüzün yaptığı gibi..."

VAN DER WIEL

"Van der Wiel'de bir yanlış anlaşılma var. 2 para cezası var. Bunlar için FIFA'ya gitti. 410 bin euro yaklaşık. Testleri yapılmamıştı. Aykut Hoca aldı idmana, dün de oynadı. Tasarruf hocada. Hoca gitmesini istiyor, oyuncu da gitmek istiyor, şartları sağlarsa gidebilir. Ekonomik kısımdan ziyade takımdaşlık katkısına bakmak lazım. Hoca da fikrini söyledi bize. O doğrultuda hareket ediyoruz." HABERTÜRK

TRİBÜN KONUSU

"Aykut Hoca'nın gelmesiyle, verdiği enerjiyle taraftarlar geri dönüş yaptılar. 18 binden fazla kombine satıldı. Herhalde 20-25'i bulur. Geçen hafta 18 bine de yakın bilet satıldı. 30'un üzerine oynayacağız diye tahmin ediyorum. Takım da iyi olursa 35 bin ortalamayla oynayacağımızı düşünüyorum."

BASKETBOL

"Basketbolda 13 bin 82 yerimiz var. 10 bin 32 koltuğumuz var satabileceğimiz. 7 bin 67 kombine satıldı. 14.2 milyon TL gelir var. Loca gelirleri de 3.6 milyon. 17.8 TL toplam salon geliri var. Bütçe de açık var. 30 milyon euro. Bir kısmını Doğuş Grubu karşılayacak. Yelkende de var. Geçmişte de reklam vs katkıları var. Buradan teşekkür ediyorum. Basketbolda birkaç seneye çok düşük bir zararla Euroleague'de Final-Four'a giden bir takım olacaktır. Bunu devam ettirmek lazım. Bir kere yapmakla olmaz. 200 küsür ülkede yayınlandı. Bunu parayla yapamazsınız." HABERTÜRK

"Türkiye'de spor kültürü yok. Maça niye gideriz? Taraf olmayı holiganlık haline getiriyoruz. Avrupa'da küme düşüyor takım, tribün full. Bütün statlar full. Bizde bu yok. Ancak başarılı olursanız doluyor. Başakşehir örnek... Hiçbir zaman 15 bin kişi dolu olduğunu görmüyoruz. Spor kültürü yok. Maça gelen deşarj olmaya geliyor. O zaman spor olmuyor. Kendisini tatmin eden kişilerin bir araya geldiği yer oluyor."

"Obradovic, Wanamaker'ın bir alternatif olduğunu, çilek diyelim, söyledi. Olmazsa olmaz değil ama olursa iyi olur. Amerika'dan kontrat bekliyor. Kontratı alamazsa hoca da isterse olur."

EMRE MOR

"Emre Mor için daha dün teklif yaptık. 2 milyon kiralık, 8 milyon Euro da sonra alma şartı ile.. Daha geri dönüş yapmadılar. Emre Mor'a baskı yapıyorlar İnter'e gitmesi için. İnter'den oyuncu istiyorlarmış, bu nedenle..."

ELİF ELMAS

"22 veya 26 kulüp Elif Elmas'ın peşindeydi. Eljif Elmas'ı Ajax'ın, Manchester City'nin, Türk kulüplerinin istediğini biliyoruz. Avrupa'dan her yerden istiyorlar çocuğu. Önümüzdeki 2 yıldan sonra çok büyük bedellerle transfer olabilir. Şekip Mosturoğlu'nun 30 Ağustos'a kadar lisans işini çözmesi gerekiyor."

"Oğuz Kağan altyapıda, 18 yaşında, Manchester City'den 5 milyon euro verdiler, vermedik. Takımda oynarsa kimse şaşırmasın."

"Kulüpler Birliği'yle Şekip Bey daha çok ilgileniyor. Bu dönemde Göksel Bey'le ben de görüştüm. Teşekkür etmek lazım. Yayın ihalesinde de büyük katkıları oldu. Buradan Dursun Bey'i tebrik ediyorum, Kulüpler Birliği için başkan adaylığını açıklamış. Daha aktif olunması lazım. Kulüplerde sıkıntı çok. Geldiğimizden beri 375 milyon dolar vergi ödedik. Devlet amatör branşlardaki yükümüzü azaltmalı. Devletin bugüne kadar Fenerbahçe Kulübü'ne hiçbir katkısı yoktur. Devletten maddi anlamda hiçbir katkı almadık. BJK'ye stat yapımında 55 milyon TL verdiler. Avrupa şampiyonu olduk hiçbir şey almadık. Galatasaray UEFA şampiyonu olduğu zaman, 10-12 milyon dolar ödemişler"

"Bu hafta Edirne'deki arazi üzerine, 1 Milyon Üye kapsamındaki Fenerbahçe Evi'ni yapmaya başlıyoruz. Kayseri'de, dağa giden Fenerbahçelilerin çıkıp kayak yapabilecekleri bir mekan yapacağız."

'Stadın taşınma ihtimali var mı' sorusu üzerine; "Hiçbir yere gitmeyeceğiz, Kadıköy'deyiz. Orada kalacağız. Eksik varsa yaparız."

"65 bin forma sattık. İnşallah 4. yıldız da takılırsa, bu daha farklı bir noktaya gelecektir"

"Ben Cumhurbaşkanı'na en çok FETÖ'den dolayı teşekkür ediyorum. Diğer konular vardır ama yapılan mücadele çok önemli."

BAŞKAN ADAYI OLACAK MI?

"Yargıtay nerede? Zamanı gelince konuşurum. Şu an bunu konuşmak için erken. Neler gördüm? Ne ihanetler gördüm, ne sevgiler gördüm. 100 milyon dolarlara stat yaptık. Statta ısınma yaptık. Bunları herkes unutuyor. Tuvalete gidemiyordunuz, oradan buralara geldik. Türkiye'de stat anlayışı değişti. Devlet bütün her yerde stat yapmaya başladı. Bizden önce kimse cesaret edemiyordu. Bugün her yerde yapılıyor."