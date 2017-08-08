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FUTBOL

Barcelona'ya transfer olması beklenen Coutinho, kulübü Liverpool'a ayrılmak istediğini iletti

Coutinho ayrılmak istiyor

Liverpool'un Brezilyalı yıldızı Coutinho, kulübüne ayrılmak istediğini iletti. Barcelona, Coutinho için 80 milyon sterlin teklifte bulunmuştu

08 Ağustos 2017 Salı, 18:48:58 Güncelleme: 18:51:30

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool forması giyen Philippe Coutinho'nun, Barcelona'ya gitmek istediğini kulübüne ilettiği öne sürüldü.

Brezilya basınında yer alan haberlerde, 25 yaşındaki futbolcunun Barcelona'ya transferi için Liverpool'dan izin istediği iddia edildi.

İspanya'nın Barcelona takımı, Coutinho için Liverpool'a 80 milyon sterlin teklifte bulunmuş ancak İngiliz ekip, bu teklifi kabul etmemişti. Brezilya basınına göre, İspanyol ekibi, Liverpool'a 100 milyon avroluk yeni bir teklif sunacak.

Bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran İskoç teknik adam Graeme Souness da İngiliz basınına yaptığı açıklamada, Liverpool'un Coutinho'yu kadroda tutmasının çok zor olduğunu belirtti.

Brezilyalı futbolcu, 2013'ten beri formasını giydiği Liverpool'da, geçen sezon 36 maçta 14 gol kaydetti ve 9 asist yaptı.

 

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