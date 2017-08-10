Fenerbahçe ve Galatasaray transfer değerlendirmeleri

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EMEK EGE: Fiziksel dezavantajı olsa da saha içerisinde o kadar hareketli ki rakipler için tam olarak net bir baş belası. Fransa Milli Takımı’nda bir adamı boş yere o kadar oynatmazlar. Tek topları çok güzel oynayabiliyor, inanılmaz bir oyun görüşü de var. Yapılan santrfor transferi de onun oyununu etkileyebilir. Bu sezonun en iyi 3 transferinden biri olarak görüyorum.