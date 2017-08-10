FUTBOL
Fenerbahçe ve Galatasaray transfer değerlendirmeleri
08 Ağustos 2017 Salı, 18:49:54 | Güncelleme: 10 Ağustos 2017 Perşembe, 10:34:25
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Transfer bombaları birer birer patlıyor! Taraftarların aklında ise tek bir soru var; yeni transferler ne yapacak? NTV SPOR'dan Emek Ege, Sabah'tan Uğur Karakullukçu ve Yusuf Kenan Çalık, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transferlerini yorumladı...
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SOLDADO
YUSUF KENAN ÇALIK: Roberto Soldado kötü fizik kapasitesine karşın İspanya milli takımına kadar yükselmeyi başarmış bir santrafor. Modern futbol tanımında gücün ne kadar önemli olduğunu göz önünde bulundurursak, diğer niteliklerinin ne kadar gelişmiş olduğunu da anlayabiliriz.
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Soldado topu düşeceği noktaları çok iyi tahmin eden, genelde doğru yerlere deplase olan ve kaliteli son vuruşlara sahip olan bir futbolcu. En büyük soru işareti ise sağlık durumu. Geçen sezon neredeyse hiç oynamayan Soldado'nun yeniden eski seviyesine dönüp dönemeyeceğini merak ediyorum.
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UĞUR KARAKULLUKÇU: Soldado, kariyeri boyunca hep iyi bir son vuruşçu oldu. Tottenham'daki döneminde baskı altında sendelediğini görsek de bitiricilik becerisi ve atacağı goller burada böylesi bir baskının altına girmesinin önüne geçer.
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Hava hakimiyeti var diyemeyiz ama Fenerbahçe yerden oynarsa servis yapabilecek pas becerisi ve zekaya da sahip. Mali anlamda geri dönüşü olmayacak bir başka Süper Lig transferi olsa da bu genel bir konu, Fenerbahçe'nin kısıtlamalarını da düşünürsek anlayış gösterebiliriz. Sakatlıktan iyi döndüyse temiz transfer.
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BAFETIMBI GOMIS
EMEK EGE: Nokta bir transfer. Hazır olmamasına, takımı tanımamasına rağmen Östersunds maçında takım arkadaşlarını oyuna sokması, girdiği kafa pozisyonları kalitesini gösterdi. Galatasaray onu önemli yerlerde topla buluşturabilirse çok iş yapacaktır. Çok iyi pivot santrfor oynayabiliyor, Galatasaray, oyununu biraz ona göre entegre etmeli.
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UĞUR KARAKULLUKÇU: İyi beslendiği zaman gol makinesi olabileceğini göstermiş bir oyuncu. Ceza sahası içerisinde çok iyi bir fake'i var, o açıdan bireysel yaratıcılığı da var. Takım topu getirirse Gomis bitirecektir. Bu transferde hiçbir problem görmüyorum.
YUSUF KENAN ÇALIK: Bafetimbi Gomis ligimize çok uygun bir golcü.
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YOUNES BELHANDA
EMEK EGE: Sneijder, modern zamanların en iyi 10 numarasıydı. 2010’da sezonun belki de en önemli futbolcusuydu, Altın Top’u hak ediyordu. Böyle bir adamın arkasına gelmek kolay değil ki daha gelmeden 10 numara yükü verildi ve tartışmalar başladı.
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EMEK EGE: Sneijder’a kıyasla kendi işini kendi yapmayı seven, ceza sahasına hem toplu hem topsuz giren bir oyuncu. Bu yönden çok farklılar. Gomis’le aralarındaki alışveriş Galatasaray kariyerlerini etkileyecek.
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YUSUF KENAN ÇALIK: Wesley Sneijder'ın ayrılmasıyla birlikte aynı zamanda oyunu yönlendirecek bir oyuncuya da ihtiyaç doğdu. Belhanda ve Mariano hücum zenginliği açısından çok değerliler. Bu sezon farklı bir Galatasaray izleyeceğimiz kesin.
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MAICON
YUSUF KENAN ÇALIK: Galatasaray’ın hem savunma hem de orta saha merkezinde değişiklikler gerekiyordu. Maicon henüz adaptasyon sorununu çözememiş gibi duruyor.
EMEK EGE: İyi bir stoper, tartışmaya açık bir seviyede değil. Önünüzdeki oyuncular bir stoperi rezil de eder vezir de.
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EMEK EGE: Zico dönemindeki Lugano – Edu ikilisi zaman zaman çok eleştiriliyordu çünkü orta saha kurgusu stoperler için zorluydu. Bence Galatasaray, orta sahasını yeni yeni kuruyor. Badou – Fernando ikilisiyle izlemek lazım.
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MARIANO
EMEK EGE: Galatasaray, son yıllarda ilk defa bir ümide değil de kariyere para vermiş oldu. Son dönemdeki sağ bek transferler sonrasında adeta “Gel beni kurtar!” dedi. Sakatlık yaşamazsa Galatasaray’ın bir süre sağ bek arayacağını düşünmüyorum.
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UĞUR KARAKULLUKÇU: En çok katkı verecek olan oyunculardan biri. Seleflerinin durumu belliydi. Sabri Galatasaray ortalamasını aşağı çeken bir oyuncuydu, Cavanda transferi zaten istifa sebebiydi. Dursun Özbek ve Muharrem Usta Yenikapı Mitingi'nde yan yana geliyor, Özbek "Bize sağ bek lazım." diyor. Usta da "Cavanda var bizde verelim" diyor ve transfer bu şekilde yapılıyor.
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UĞUR KARAKULLUKÇU: Tarık Çamdal, Veysel Sarı var vesaire. Galatasaray, şu an eşekten inip uçağa biniyor. Aradaki kalite farkı en iyi transfer olacak. Çok formda, fiziksel sıkıntısı da yok. 2-3 sezon üst düzey katkı sağlayacağını düşünüyorum.
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FERNANDO
EMEK EGE: Fernando, sadece orta sahayı değil takım savunmasını da güçlendirecek bir oyuncu. Herkes Felipe Melo bekliyor ama çok farklı oyuncular. Fernando, Melo’ya göre daha işini yapan, agresifliği düşük ama soğukkanlı, oyunun merkezi olabilecek bir oyuncu. Selçuk İnan’ı ekarte etmiş gibi görünüyoruz da bu rotasyondan ne çıkacak merak konusu.
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UĞUR KARAKULLUKÇU: Pasör bir orta saha. Tarz olarak Josef de Souza’ya benzetiyorum ancak ondan çok daha kaliteli bir oyuncu. Galatasaray, pas işini komple Selçuk İnan’a yıkmıştı, orada sıkıntı yaşıyordu. Çok şey katacaktır.
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BADOU NDIAYE
YUSUF KENAN ÇALIK: Galatasaray adeta sıfırdan kadro kurdu diyebiliriz. İlk 11 için yapılan birçok transfer var. Orta sahanın merkezi tamemen değişti. Ndiaye - Fernando ikilisi kağıt üzerinde şık duruyor.
EMEK EGE: Tarzı çok net olan bir oyuncu. Burada kafamı karıştıran, Gianelli Imbula’dan sonra Badou’ya yönelinmiş olması.
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EMEK EGE: Farklı tipte oyuncular. Imbula defansa, Badou forvete kırılan bir oyuncu. Kendi yarı alanından top taşıyabilen, pas görüşü olan, ayakları da temiz bir oyuncu. İlerleyen dönemde Badou beklentileri karşılarsa Belhanda mı Badou mu oyunun organizatörü olmalı tartışmaları yapabiliriz.
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UĞUR KARAKULLUKÇU: Dikine gidebilen güçlü ve mücadeleci bir oyuncu. Driblingi iyi, skor katkısı da sağlayabilir. Ben kalitesinde bir problem görmüyorum ancak mali yönü tartışılır. Ndiaye, diğer oyuncuların aksine Galatasaray’a gelirken çok uçuk zam aldı.
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UĞUR KARAKULLUKÇU: Osmanlıspor’dan Galatasaray’a transfer olurken 5 kat zam almazsınız! Bu dünyanın hiçbir yerinde yok. Siz 480 bin Euro’ya oynayan adama 2 milyon 750 bin Euro garanti para veremezsiniz, o zaman sorgulanır işte! Yurt dışından da gelmiyor bu adam, Osmanlıspor’dan geliyor. Galatasaray, 65 milyon Euro maaş sınırının 9 milyon Euro üzerinde şu anda!
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MATHIEU VALBUENA
YUSUF KENAN ÇALIK: Kalitesi tartışılmayacak bir oyuncu. Fenerbahçe'nin hücumlarını şekillendirecek ve duran toplarda daha etkili olmasını sağlayacak.
UĞUR KARAKULLUKÇU: Her şeyden önce yaşsız bir oyuncu. Sahaya koyduğu enerji, yarattığı etki 33 yaşındaki gibi değil 28 yaşındaki gibi. Çok net olarak Fenerbahçe'nin en verimli transferi.
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UĞUR KARAKULLUKÇU: Üretken, meziyetli, yetenekli bir oyuncu. Bence tüm özelliklerini kullanamaz çünkü arkasında Hasan Ali ve İsmail oynayacak. Bekini oyuna sokmayı çok seviyor ancak oyuna sokabileceği bir bek yok. Ama bireysel özellikleriyle fark yaratacaktır.
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EMEK EGE: Aykut Kocaman onun bazı yönlerini kastederek Dirk Kuyt’la paralellik kurdu. Biri teknik özellikleriyle diğeri fiziksel özellikleriyle fark yaratan oyuncular. Ancak Kuyt, en zor zamanlarda bile top almaktan çekinmezdi. Valbuena da öyle bir oyuncu. Oyunun içinde sorumluluk almaktan kaçmaz, oyun içinde kaybolmaz…
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EMEK EGE: Fiziksel dezavantajı olsa da saha içerisinde o kadar hareketli ki rakipler için tam olarak net bir baş belası. Fransa Milli Takımı’nda bir adamı boş yere o kadar oynatmazlar. Tek topları çok güzel oynayabiliyor, inanılmaz bir oyun görüşü de var. Yapılan santrfor transferi de onun oyununu etkileyebilir. Bu sezonun en iyi 3 transferinden biri olarak görüyorum.
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GİULİANO
YUSUF KENAN ÇALIK: Giuliano Alex'ten beri Fenerbahçe'nin yaşadığı üretkenlik problemini çözebilir. Alex ile aynı profilde değiller lakin, ondan kalan boşluğu makul fiyatta doldurabilecek birkaç futbolcudan biri.
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Hücuma sadece pas kalitesiyle değil, aynı zamanda temposu ve skora yatkınlığıyla da destek veriyor. Çok önemli bir hamle olur.
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NABIL DIRAR
YUSUF KENAN ÇALIK: UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Sturm Graz maçlarında ne kadar önemli olabileceğini gösterdi. Kanatta oyununun iki yönünü de aynı dengede oynaması önemli.
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EMEK EGE: Lens’in yerine geldiği için soru işareti yaratabilir. Rakamlara bakıldığında yaratıcılık anlamında Lens’in arkasında kalıyor. Dirar, biraz daha çevresiyle oynayan bir oyuncu. Lens ise kendi pozisyonunu, kendi alanını, şutunu yaratabilen bir oyuncuydu. Lens o yüzden biraz daha yıldız özellikliydi, Dirar daha takım oyuncusu gibi duruyor.
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UĞUR KARAKULLUKÇU: Dirar, Lens’e savunmaya katkısı, daha çok yönlü oluşu ve pas oyununa daha yatkın oluşu nedeniyle tercih edildi ancak ben buna katılmıyorum. Süper Lig’de hücum takımları kazanmaya daha yatkındır, Valbuena ve Lens’in birlikte olduğu bir takımı tercih ederdim. Bireysel yetenekten fedakarlık ederek zirveye oynamak kolay değil.
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MAURICIO ISLA
YUSUF KENAN ÇALIK: Isla, sarı lacivertlilerin joker oyuncusu olabilir. Birçok mevkide iyi performans sergiliyor.
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EMEK EGE: Standardı olan bir çizgi oyuncusu. Ben Isla’yı sağ bek olarak görmüyorum, 3-5-2’de 5’li orta sahanın sağ kenarı gibi görüyorum. Oyun bilgisi üst düzeyde olan bir oyuncu, mucizeler yaratmasını beklememek lazım. Kesinlikle katkı sağlayacaktır. Özellikle bonservissiz geldiğini düşününce iyi bir transfer.
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UĞUR KARAKULLUKÇU: İsviçre çakısı gibi bir adam. Savunmanın sağında oynar, orta sahanın sağında oynar, merkezinde oynar, forvet arkasında ve 4-3-3’ün ön sağında oynar. Hepsini aynı verimlilikte oynayamaz tabii ki ama çoğunda 10 üzerinden 7,5–8’le oynar. Böyle bir oyuncuyu bedelsiz olarak transfer etmek önemli bir şey.
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MEHMET EKİCİ
YUSUF KENAN ÇALIK: Mehmet Ekici konusunda soru işaretlerim söz konusu. Aykut Hocanın ona vereceği görevi görmek lazım.
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UĞUR KARAKULLUKÇU: Çok büyük bir yaygara kopardı ancak Fenerbahçe’yi üst seviyeye çıkaracağını düşünmüyorum. Kalitesi tartışmaya açık değil ancak onun yanına tempoyu koyamadığı için Bundesliga dışında kaldı.
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UĞUR KARAKULLUKÇU: İstikrar ve sakatlık problemleri de var. Fenerbahçe’nin 10 numara pozisyonu bunu kaldırmaz. Topu iyi yönlendiriyor, topa dünya çapında vuruyor ama temposu, fiziksel mücadelesi eksik.
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ELİF ELMAS
YUSUF KENAN ÇALIK: Elif Elmas'ın sadece bir maçını izleme şansım oldu. Çok detaylı konuşmam mümkün değil. Umarım Fenerbahçe'de şans bulur.
UĞUR KARAKULLUKÇU: Elif’in yeteneklerine kefilim, çok önemli bir oyuncu. Yaşı gereği resmi olarak alınamadı.
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UĞUR KARAKULLUKÇU: Haziran ayında gelse ve güzel bir kamp geçirseydi Mehmet Ekici’nin önünde derdim, ondan çok daha potansiyelli bir oyuncu. Ancak şu an arada derede kalmış gibi bir durumda. Elif’ten çok ümitliyim ancak Aykut hoca onu sahaya hemen atmak istemeyebilir. Makedonya – İspanya maçında Iniesta gibi oyunculara karşı potansiyelini göstermiş bir oyuncu. Emre Mor ayarında bir potansiyel.
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EMEK EGE: Seyrettik desek yalan olur. Gelen ilk bilgiler olağanüstü, Makedon futbolunun son dönemdeki en önemli yıldız adayını transfer etti Fenerbahçe. Aykut Kocaman, yeterli antrenmanı yapan adama formayı verir. Elif o açıdan doğru hocaya geliyor.
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EMEK EGE: Doğru sezonda mı geliyor derseniz, “Kriz, fırsat demektir.” Diye bir söz vardır. Yeniden yapılanma sürecinde forma şansını iyi kullanırsa önemli işler yapabilir.
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ARDA TURAN
YUSUF KENAN ÇALIK: Arda, Türk futbolunun yetiştirdiği en büyük yeteneklerden biri. Galatasaray'a geri dönme ihtimali bile heyecan verici. Son dönemlerde futbol dışı etkenlerle ön planda olsa da, kendini verdiği takdirde fark yaratacak bir oyuncu.