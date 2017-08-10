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FUTBOL

Fenerbahçe ve Galatasaray transfer değerlendirmeleri

08 Ağustos 2017 Salı, 18:49:54

  • 1 Fenerbahçe ve Galatasaray transfer değerlendirmeleri
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    Transfer bombaları birer birer patlıyor! Taraftarların aklında ise tek bir soru var; yeni transferler ne yapacak? NTV SPOR'dan Emek Ege, Sabah'tan Uğur Karakullukçu ve Yusuf Kenan Çalık, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transferlerini yorumladı...

  • 2 Fenerbahçe ve Galatasaray transfer değerlendirmeleri
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    SOLDADO

    YUSUF KENAN ÇALIK: Roberto Soldado kötü fizik kapasitesine karşın İspanya milli takımına kadar yükselmeyi başarmış bir santrafor. Modern futbol tanımında gücün ne kadar önemli olduğunu göz önünde bulundurursak, diğer niteliklerinin ne kadar gelişmiş olduğunu da anlayabiliriz. 

  • 3 Fenerbahçe ve Galatasaray transfer değerlendirmeleri
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    Soldado topu düşeceği noktaları çok iyi tahmin eden, genelde doğru yerlere deplase olan ve kaliteli son vuruşlara sahip olan bir futbolcu. En büyük soru işareti ise sağlık durumu. Geçen sezon neredeyse hiç oynamayan Soldado'nun yeniden eski seviyesine dönüp dönemeyeceğini merak ediyorum.

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  • 4 Fenerbahçe ve Galatasaray transfer değerlendirmeleri
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    UĞUR KARAKULLUKÇU: Soldado, kariyeri boyunca hep iyi bir son vuruşçu oldu. Tottenham'daki döneminde baskı altında sendelediğini görsek de bitiricilik becerisi ve atacağı goller burada böylesi bir baskının altına girmesinin önüne geçer. 

  • 5 Fenerbahçe ve Galatasaray transfer değerlendirmeleri
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    Hava hakimiyeti var diyemeyiz ama Fenerbahçe yerden oynarsa servis yapabilecek pas becerisi ve zekaya da sahip. Mali anlamda geri dönüşü olmayacak bir başka Süper Lig transferi olsa da bu genel bir konu, Fenerbahçe'nin kısıtlamalarını da düşünürsek anlayış gösterebiliriz. Sakatlıktan iyi döndüyse temiz transfer.

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