Lens sahaya indi, Adriano yarıda bıraktı

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, ilk bölümde oyunu daraltma ve dar alandan topu çıkarma üzerinde durdu. Turkcell Süper Kupa'da ilk 11'de oynayan oyuncular, bu çalışmanın ardından antrenmanı tamamladı. Diğer oyuncular ise pas çalışması ve koşu gerçekleştirdi.

Siyah-beyazlı takımla ilk antrenmanını bu sabah salonda gerçekleştiren yeni transfer Jeremain Lens, akşam yapılan idmanda ise sahaya inerek takımla birlikte çalıştı. Çalışmalar sırasında oldukça istekli olduğu gözlenen Hollandalı oyuncu ile Teknik Direktör Şenol Güneş'in de antrenman devam ettiği sırada sohbet ettikleri görüldü.

Antrenmana sakatlıkları bulunan Gökhan Gönül, Atınç Nukan ve Gökhan Töre katılmadı.

ADRIANO DEVAM EDEMEDİ

Siyah-beyazlı takımın Brezilyalı oyuncusu Adriano Correia, ısınma hareketlerinin ardından yaşadığı sakatlık nedeniyle antrenmana devam edemedi.

Sol arka adalesini tuttuğu gözlenen tecrübeli oyuncu, Atiker Konyaspor karşılaşmasında darbe aldığı bölgede ağrı hissedince soyunma odasına gitti.

İdman sırasında teknik direktör Güneş, takımın yeni transferi Jeremain Lens ile saha içinde kısa süreli bir görüşme yaptı.

Beşiktaş, Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği idmanla sürdürecek.