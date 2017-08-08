Galatasaray'da Kayserispor mesaisi

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Igor Tudor yönetiminde yapılan antrenmanın, ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.
Sekize üç dar alanda pas ve top kapma çalışmasıyla sürdürülen idmanın ana bölümünde taktik çalışmalar üzerinde durulduğu bildirildi. Antrenmanın, son bölümdeki topa sahip olma çalışmasının ardından tamamlandığı aktarıldı.
Galatasaray, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
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