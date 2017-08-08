ÖNE ÇIKANLAR
Galatasaray
FUTBOL

Galatasaray'da Kayserispor mesaisi

Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor ile karşılaşacak Galatasaray, bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı

08 Ağustos 2017 Salı, 23:17:55 Güncelleme: 23:20:21

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Igor Tudor yönetiminde yapılan antrenmanın, ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Sekize üç dar alanda pas ve top kapma çalışmasıyla sürdürülen idmanın ana bölümünde taktik çalışmalar üzerinde durulduğu bildirildi. Antrenmanın, son bölümdeki topa sahip olma çalışmasının ardından tamamlandığı aktarıldı.

Galatasaray, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER