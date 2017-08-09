ÖNE ÇIKANLAR
Beşiktaş Talisca
FUTBOL

Beşiktaş, Talisca için gerekli ödemeyi yaptı

Beşiktaş, Talisca'nın yeni sezon kiralama ücreti olan 2 milyon euro'luk ödemeyi gerçekleştirdi ancak sorunun bankada olabileceği iddia edildi

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 09:40:16 Güncelleme: 10:28:31

Benfica ile yaşanan sorun nedeniyle Süper Kupa finali için lisansı yetişemeyen ve finalde forma giyemeyen Talisca'nın ilk lig maçına yetişmesi için seferberlik ilan edildi.

Fanatik'in haberine göre Beşiktaş'ın ödemesi gereken 2 milyon euro'yu Benfica'nın hesabına yatırdığı ancak sorunun Benfica ve banka arasında olabileceği iddia edildi.

Fikret Orman daha önce konuyla ilgili yaptığı açıklamada FIFA'ya başvuracaklarını belitrtmiş ve lisans için gerekli belgeleri alacaklarını söylemişti.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER