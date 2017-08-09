Beşiktaş, Talisca için gerekli ödemeyi yaptı

Benfica ile yaşanan sorun nedeniyle Süper Kupa finali için lisansı yetişemeyen ve finalde forma giyemeyen Talisca'nın ilk lig maçına yetişmesi için seferberlik ilan edildi.

Fanatik'in haberine göre Beşiktaş'ın ödemesi gereken 2 milyon euro'yu Benfica'nın hesabına yatırdığı ancak sorunun Benfica ve banka arasında olabileceği iddia edildi.

Fikret Orman daha önce konuyla ilgili yaptığı açıklamada FIFA'ya başvuracaklarını belitrtmiş ve lisans için gerekli belgeleri alacaklarını söylemişti.

beşiktaş

Talisca