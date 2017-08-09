Arda Turan Galatasaray'a geri dönecek mi? - Arda Turan son durum - Galatasaray transfer haberleri

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Barcelona’dan 7 milyon Euro civarında kazandığını belirten Arda şu ifadeleriyle Florya’ya dönüş için arzusunu dile getirmişti: “Çin’den gelen teklifler bunun iki katı. Ancak ben Uzakdoğu’yu düşünmüyorum. Galatasaray benim için çok özel."