FUTBOL
Arda Turan Galatasaray'a geri dönecek mi? - Arda Turan son durum - Galatasaray transfer haberleri
Galatasaray - Arda Turan flörtünde son durum
09 Ağustos 2017 Çarşamba, 09:57:03 | Güncelleme: 10:15:22
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Barcelona’da forma giyen Arda Turan’ın geri dönmesine yönelik çalışmaları olduğunu doğruladı.
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Özbek, “Arda çok iyi bir Galatasaraylı. Bizim evladımız. Elbette hizmet vereceği en önemli yer G.Saray’dır. Arda’nın buraya gelmesi, futbolu burada bırakması en büyük arzumuzdur. Bu manada çalışmalarımız var” diye konuştu.
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Gazete Habertürk'ün haberine göre; Arda’yı Barcelona’dan kiralama konusundaki görüşmeleri sportif direktör Cenk Ergün yürütüyor.
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Arda Turan'ın gelmeyi istediği, ancak Barcelona’nın kiralama bedeli konusunda Galatasaray’a güçlük çıkardığı bildirildi.
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Yönetim Arda’ya yaklaşık 5 milyon Euro, kiralama bedeli olarak da 1.5 milyon Euro vererek eski kaptanlarını yuvaya döndürmeye çalışıyor.
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Chapecoense’ye karşı yapılan maçta şans verilmeyen 2 oyuncudan biri olan Arda Turan’ın, Barcelona’yla yol ayrımına geldiği iddiaları artıyor.
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Marca gazetesi, Ernesto Valverde’nin gelişiyle forma şansı tehlikeye giren Arda’nın, Galatasaray’la görüştüğünü, eski takımı Atletico Madrid’e dönmek için de istekli olduğunu yazdı.
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Çin’den gelen astronomik teklifleri geri çeviren Arda’nın, Barça’da kalması halinde devre arasında transfer yasağı biten Atletico’ya geçebileceği ifade edildi.
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Öte yandan Habertürk, 31 Temmuz’da Galatasaray - Arda Turan flörtünü ilk duyuran gazete oldu. O gün yayınlanan haberde, Arda Turan şu ifadeleri kullanmıştı: “Florya benim yuvam. Teklif gelirse, kiralık olarak gelmek için Barcelona’yla görüşürüm.”
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Barcelona’dan 7 milyon Euro civarında kazandığını belirten Arda şu ifadeleriyle Florya’ya dönüş için arzusunu dile getirmişti: “Çin’den gelen teklifler bunun iki katı. Ancak ben Uzakdoğu’yu düşünmüyorum. Galatasaray benim için çok özel."
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"Buradaki kazandığımın altında bir rakama hayır demem. 5 milyon Euro civarında bir teklif gelirse kabul ederim."
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"Ailemle daha çok zaman geçirmek, huzurlu olduğum yerde futbol oynamak, beni seven insanlarla birlikte olmak istiyorum. "Ben bugüne kadar kazandığım her şeyi Galatasaray sayesinde kazandım."
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"Benim için kutsal olan parçalı formayı yeniden giymek isterim. Galatasaray deyince akan sular durur”
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Yıllık 5.5 milyon Euro garanti ücret kazanan Sneijder’ı gönderen Galatasaray, kiralama bedeliyle birlikte 6 milyon Euro civarında bir rakama Arda’yı yuvaya döndürebilir.