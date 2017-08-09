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Arda Turan Galatasaray'a geri dönecek mi? - Arda Turan son durum - Galatasaray transfer haberleri

Galatasaray - Arda Turan flörtünde son durum

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 09:57:03

  • 1 Galatasaray - Arda Turan flörtünde son durum
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    Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Barcelona’da forma giyen Arda Turan’ın geri dönmesine yönelik çalışmaları olduğunu doğruladı. 

  • 2 Galatasaray - Arda Turan flörtünde son durum
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    Özbek, “Arda çok iyi bir Galatasaraylı. Bizim evladımız. Elbette hizmet vereceği en önemli yer G.Saray’dır. Arda’nın buraya gelmesi, futbolu burada bırakması en büyük arzumuzdur. Bu manada çalışmalarımız var” diye konuştu.

  • 3 Galatasaray - Arda Turan flörtünde son durum
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    Gazete Habertürk'ün haberine göre; Arda’yı Barcelona’dan kiralama konusundaki görüşmeleri sportif direktör Cenk Ergün yürütüyor. 

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    Arda Turan'ın gelmeyi istediği, ancak Barcelona’nın kiralama bedeli konusunda Galatasaray’a güçlük çıkardığı bildirildi. 

  • 5 Galatasaray - Arda Turan flörtünde son durum
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    Yönetim Arda’ya yaklaşık 5 milyon Euro, kiralama bedeli olarak da 1.5 milyon Euro vererek eski kaptanlarını yuvaya döndürmeye çalışıyor.

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YORUMLAR 7
  • Misafir 38 dakika önce
    Arda turan yuvasına dönsün
  • Misafir 43 dakika önce
    Özbek in Tudor aşkı ikisini de yakacak:) GS nin Arda yı alacağı falan yok. Sırf Terim baskısını azaltmak için Özbek in yeni oyunu. Liseliler Terim karşıtı.
  • Misafir 45 dakika önce
    Tabiki Galatasaraya gelmesi Galatasaray için çok iyi olur
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