ÖNE ÇIKANLAR
Kayserispor
FUTBOL

Kayserispor, Tarsus İdman Yurdu ile hazırlık maçı oynadı

Kayserispor, Süper Lig hazırlıkları kapsamında Tarsus İdman Yurdu ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 10:09:47 Güncelleme: 14:01:43

İHA'nın haberine göre, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Süper Lig hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanların yanı sıra, hazırlık maçları da oynayan sarı-kırmızılı ekip, 3. Lig ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu ile karşı karşıya geldi.

Kulüp tesislerindeki maçta, Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, bütün futbolculara oynama imkanı verdi. Kulüp Başkanı Erol Bedir'in de izlediği maçı, Kayserispor 3-0 kazandı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER