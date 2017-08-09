Fenerbahçe, Roberto Soldado'yu transfer etti - Soldado kimdir?

Fenerbahçe golcü transferinde mutlu sona ulaştı... Sarı-Lacivertliler, Villarreal'in golcüsü Soldado ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı. 32 yaşındaki İspanyol golcünün gün içinde imza atması bekleniyor. Öte yandan Fenerbahçe bir forvet transferi için daha görüşmeleri sürdürüyor.

Sarı-Lacivertli kurmaylar; genel sekreter ve basın sözcüsü Mahmut Uslu, asbaşkan Ali Yıldırım ile idari menajer Hasan Çetinkaya dün sabah erken saatlerde Madrid’e uçtular. İlk hedef olan Lucas Perez ile anlaşmaya varılmıştı ancak oyuncunun kulübü Arsenal'in fiyat yükseltmesi sonucu, Fenerbahçe transferden vazgeçti ve B planını devreye soktu.

Villarreal’in santrforu Soldado ile görüşen Fenerbahçe, İspanyol golcü ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı.

— HT Spor (@htspor) August 9, 2017

— HT Spor (@htspor) August 9, 2017

Roberto Soldado Rillo kimdir?

Doğum tarihi: 27 May 1985 (32 yaşında)

Doğduğu il: Valencia / İspanya

Boyu: 1,80 m

Uyruğu: İspanya

Mevki: Forvet - Santrafor

Ayak: Çift ayaklı

Güncel piyasa değeri: 8,00 milyon €

Oynadığı takımlar: Real Madrid, Osasuna, Getafe, Valencia, Tottenham, Villarreal

Tüm performans verileri: 406 maç 159 gol 51 asist