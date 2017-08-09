Fenerbahçe'yle sözleşme imzalaması beklenen Roberto Soldado İstanbul'a geldi. Fenerbahçeli taraftarlar, yıldız futbolcuyu coşkuyla karşıladı...

İspanyol golcü havalimanında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Türkiye'nin en büyük takımına geldim. Kaçıramayacağım bir fırsattı. Çok mutluyum. Çalışarak ve goller atarak her türlü katkıyı sağlamak benim hedefim. Geçtiğimiz yıl sakatlığımı tamamen atlattıktan sonra yavaş yavaş formumu bulmuştum. Şimdi hazırım..."

FENERBAHÇE ANLAŞMAYI DUYURMUŞTU

Sarı-lacivertli takım, Soldado ve takımıyla prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu. Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz, profesyonel futbolcu Roberto Soldado ve takımı Villarreal ile yaptığı görüşmeler sonucunda oyuncunun kulübümüze transferi konusunda prensipte anlaşmaya varmıştır.

Roberto Soldado, 09 Ağustos 2017 Çarşamba günü saat 22.00’de İstanbul Atatürk Havaalanı’na gelecek ve görüşmelere burada devam edilecektir. Konu ile ilgili detaylı açıklama daha sonra kulübümüz tarafından yapılacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

— HT Spor (@htspor) August 9, 2017

— HT Spor (@htspor) August 9, 2017

FENERBAHÇE'DEN SOLDADO PAYLAŞIMI

Fenerbahçe sosyal medya hesabından, Roberto Soldado ve eşinin fotoğrafını paylaşarak, İspanyol golcünün İstanbul'a doğru yola çıktığını açıkladı.

SOLDADO'DAN İLK PAYLAŞIM

Öte yandan, İstanbul'a hareket eden Roberto Soldado'dan ilk paylaşım geldi.





— Roberto Soldado (@R9Soldado) August 9, 2017

Roberto Soldado Rillo kimdir?

Doğum tarihi: 27 May 1985 (32 yaşında)

Doğduğu il: Valencia / İspanya

Boyu: 1,80 m

Uyruğu: İspanya

Mevki: Forvet - Santrafor

Ayak: Çift ayaklı

Güncel piyasa değeri: 8,00 milyon €

Oynadığı takımlar: Real Madrid, Osasuna, Getafe, Valencia, Tottenham, Villarreal

Tüm performans verileri: 406 maç 159 gol 51 asist

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