ÖNE ÇIKANLAR
Roberto Soldado
FUTBOL

Roberto Soldado İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin anlaştığı Roberto Soldado İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin prensipte anlaştığını duyurduğu Roberto Soldado İstanbul'a geldi

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 11:35:25 Güncelleme: 23:16:42 HABERTURK.COM

Fenerbahçe'yle sözleşme imzalaması beklenen Roberto Soldado İstanbul'a geldi. Fenerbahçeli taraftarlar, yıldız futbolcuyu coşkuyla karşıladı...

İspanyol golcü havalimanında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Türkiye'nin en büyük takımına geldim. Kaçıramayacağım bir fırsattı. Çok mutluyum.  Çalışarak ve goller atarak her türlü katkıyı sağlamak benim hedefim. Geçtiğimiz yıl sakatlığımı tamamen atlattıktan sonra yavaş yavaş formumu bulmuştum. Şimdi hazırım..."

FENERBAHÇE ANLAŞMAYI DUYURMUŞTU
Sarı-lacivertli takım, Soldado ve takımıyla prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu. Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

 "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Roberto Soldado ve takımı Villarreal ile yaptığı görüşmeler sonucunda oyuncunun kulübümüze transferi konusunda prensipte anlaşmaya varmıştır.

Roberto Soldado, 09 Ağustos 2017 Çarşamba günü saat 22.00’de İstanbul Atatürk Havaalanı’na gelecek ve görüşmelere burada devam edilecektir. Konu ile ilgili detaylı açıklama daha sonra kulübümüz tarafından yapılacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

FENERBAHÇE'DEN SOLDADO PAYLAŞIMI
Fenerbahçe sosyal medya hesabından, Roberto Soldado ve eşinin fotoğrafını paylaşarak, İspanyol golcünün İstanbul'a doğru yola çıktığını açıkladı.

SOLDADO'DAN İLK PAYLAŞIM
Öte yandan, İstanbul'a hareket eden Roberto Soldado'dan ilk paylaşım geldi.

Roberto Soldado Rillo kimdir?

Doğum tarihi: 27 May 1985 (32 yaşında)
Doğduğu il: Valencia / İspanya
Boyu: 1,80 m
Uyruğu: İspanya
Mevki: Forvet - Santrafor
Ayak: Çift ayaklı
Güncel piyasa değeri: 8,00 milyon €
Oynadığı takımlar: Real Madrid, Osasuna, Getafe, Valencia, Tottenham, Villarreal
Tüm performans verileri: 406 maç 159 gol 51 asist

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 167
  • Misafir 6 dakika önce
    Ikinci guiza olur
  • Misafir 39 dakika önce
    Bize gene kezban tribide cabası....
  • Misafir 45 dakika önce
    En fazla iki yıl sözleşme yapılmalı
Tüm yorumları göster(167)
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER