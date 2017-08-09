İşte Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası

NTV Spor'un haberine göre; orta sahaya hücuma yönelik bir oyuncu arayan Fenerbahçe, Lucas Lima'dan sonra rotasını başka bir Brezilyalıya çevirdi.
Sarı-lacivertlilerin Giuliano'yu kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.
Haziran ayındaki Avustralya ve Arjantin maçlarında milli takıma davet edilen Brezilyalı futbolcu Giuliano, Dünya Kupası kadrosunda yer alma hayalini korumak için düzenli oynayabileceği bir takıma gitmek istiyordu.
Geçtiğimiz sezonu Zenit'te 17 gol ve 9 asistle geçirerek Brezilya Milli Takımı’na çağrı alan Giuliano, yeni teknik direktör Roberto Mancini'nin River Plate'ten transfer ettiği Sebastian Driussi'nin gelişiyle takımdaki yerini kaybetti.
Bu durum karşısında hayal kırıklığı yaşayan Brezilyalı futbolcu, Zenit yönetimine ayrılma isteğini iletti.