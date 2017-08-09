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FUTBOL

İşte Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 13:11:31

  • 1 İşte Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası
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    NTV Spor'un haberine göre; orta sahaya hücuma yönelik bir oyuncu arayan Fenerbahçe, Lucas Lima'dan sonra rotasını başka bir Brezilyalıya çevirdi.

  • 2 İşte Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası
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    Sarı-lacivertlilerin Giuliano'yu kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.

     

  • 3 İşte Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası
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    Haziran ayındaki Avustralya ve Arjantin maçlarında milli takıma davet edilen Brezilyalı futbolcu Giuliano, Dünya Kupası kadrosunda yer alma hayalini korumak için düzenli oynayabileceği bir takıma gitmek istiyordu.

     

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  • 4 İşte Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası
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    Geçtiğimiz sezonu Zenit'te 17 gol ve 9 asistle geçirerek Brezilya Milli Takımı’na çağrı alan Giuliano, yeni teknik direktör Roberto Mancini'nin River Plate'ten transfer ettiği Sebastian Driussi'nin gelişiyle takımdaki yerini kaybetti.

     

  • 5 İşte Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası
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    Bu durum karşısında hayal kırıklığı yaşayan Brezilyalı futbolcu, Zenit yönetimine ayrılma isteğini iletti.

     

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YORUMLAR 1
  • Misafir 32 saniye önce
    gelenler gidenleri aratacak anlaşıldı...
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