Trabzonspor Serdar ve Sissoko için beklemeye geçti

Stoper ve orta sahaya birer takviye yaparak transferi noktalamayı hedefleyen bordo mavililerin Spartak Moskova´dan 30 yaşındaki Serdar Taşçı ve Tottenham´dan 27 yaşındaki Moussa Sissoko transferlerini olumlu sonuçlandırmak istiyor.



Trabzonspor´un iki oyuncu için yaptığı görüşmelerin ardından kulüplerinden yanıt beklediği belirtildi.





İKİ OYUNCU DA İSTEKLİ

Spartak Moskova´nın Serdar Taşçı´yı bırakmaya sıcak bakmadığı ancak oyuncunun transferi için yönetimden izin istediği ve bu noktada görüşmelerin devam ettiği kaydedilirken, Sissoko transferi için de bordo mavililerin Tottenham´a kiralama teklifi yaptığı, iki oyuncunun da transferde istekli oldukları ifade edildi.

BİLET VE KOMBİNELERE İLGİ AZ

Trabzonspor´da 2017-18 sezonuna ait kombinelere ve Atiker Konyaspor ile oynanacak ilk hafta karşılaşmasına ait biletlere beklenen ilgi gösterilmiyor. Şuana kadar yaklaşık 5 bin 500 yeni sezon kombinesi satıldığı, Atiker Konyaspor karşılaşmasına ait biletlere de beklenen seviyede ilgi gösterilmediği kaydedildi. 50´nci yılında üst sıraları hedefleyen bordo mavililerde yönetimin taraftar desteğini arkasında görmek istediği ancak satılan kombine sayısından memnun olmadığı kaydedildi.

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