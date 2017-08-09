Ahmet Bulut: "Arda Turan konusunda gelişme yok"

Galatasaray'da Arda Turan transferinde sıcak bir gelişme yaşandı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Arda'nın menajeri Ahmet Bulut'la görüştü. Özbek'in sahibi olduğu otelde gerçekleşen görüşmenin ardından menajer Ahmet Bulut açıklamalar yaptı.

Ahmet Bulut yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Görüşmeler daha yeni bitti. Başkanla yarım saat görüştük. Randevuyu 1 hafta önce ayarlamıştık. Konu Arda değil, Feghouli transferiydi. Az bir pürüz kaldı.



Arda Turan konusunda gelişme yok. Arda ile ilgili konuşmam doğru olmaz zaten 3 yıl daha mukavelesi var Barcelona'da.



Feghouli'nin alacaklarıyla ilgili problemi vardı. Her şey yolunda giderse, Feghouli yarın akşam İstanbul'a gelir diye umuyorum.



Arda Turan hakkında bir şey söylemek için önce kulübüyle görüşmem lazım. Barcelona ile henüz görüşmedim.



Talisca'da bir sıkıntı yok, haftaya oynar. Beşiktaş Kulübü zaten gereken açıklamayı yaptı, Talisca'da bir sıkıntı yok."

Öte yandan Galatasaray Yönetimi'nin Feghouli ve Asamoah'ın transferleri için de Bulut'a yetki verdiği ve kısa sürede bu isimlerin de kadroya katılacağı öğrenildi.