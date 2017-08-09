Dursun Özbek'ten Arda Turan ve Fatih Terim açıklaması

Galatasaray'da Arda Turan transferinde sıcak bir gelişme yaşandı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Arda'nın menajeri Ahmet Bulut'la görüştü. Özbek'in sahibi olduğu otelde gerçekleşen görüşmenin ardından Dursun Özbek ve menajer Ahmet Bulut açıklamalar yaptı.

Dursun Özbek yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Feghouli ile ilgili ufak pürüzler kalmıştı, Ahmet Bulut'la onları görüştük. Bu akşam inşallah çözülecek bu pürüzler. Arda Turan, çok iyi bir Galatasaraylı. Barcelona'dan izin almadan Arda konusunda bir görüşme yapmamız mümkün değil. Önümüzde daha 1 ay var, eksikleri tamamlamak için Galatasaray niyetli. İddialı bir ekibiz bu sene, dolayısıyla çalışmalar devam ediyor. Hepsinin alternatifi var. Sinan Gümüş gitmek istiyor ama netleşmiş herhangi bir pozisyon yok. Fatih Terim çok iyi bir Galatasaraylı. Galatasaray ne zaman Fatih Terim'e ihtiyaç duyarsa kendisi kulübe hizmet verecektir. Arda Turan, Türkiye'ye dönerse evi Galatasaray'dır. Ancak bu sezon özelinde kendisi için bir teklif yapmadık. Yakında bazı haberler verebilirim."



Ahmet Bulut ise yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Görüşmeler daha yeni bitti. Başkanla yarım saat görüştük. Randevuyu 1 hafta önce ayarlamıştık. Konu Arda değil, Feghouli transferiydi. Az bir pürüz kaldı. Arda Turan konusunda gelişme yok. Arda ile ilgili konuşmam doğru olmaz zaten 3 yıl daha mukavelesi var Barcelona'da. Feghouli'nin alacaklarıyla ilgili problemi vardı. Her şey yolunda giderse, Feghouli yarın akşam İstanbul'a gelir diye umuyorum. Arda Turan hakkında bir şey söylemek için önce kulübüyle görüşmem lazım. Barcelona ile henüz görüşmedim. Talisca'da bir sıkıntı yok, haftaya oynar. Beşiktaş Kulübü zaten gereken açıklamayı yaptı, Talisca'da bir sıkıntı yok."

(FOTOĞRAFLAR: Serhan Sevin)