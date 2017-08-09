Beşiktaş Medel'de sona yaklaştı - Beşiktaş transfer haberleri!

Yeni sezon öncesi kadrosunu Pepe, Orkan Çınar, Alvaro Negredo ve Jeremain Lens ile güçlendiren Beşiktaş, Gary Medel'in transferinde de önemli aşama kaydetti.

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre, Gary Medel ile anlaşmaya varan Beşiktaş, kulübü Inter ile görüşmek için İtalya'ya geldi.



Beşiktaş'ın Inter ile yapacağı görüşmeler sonucunda Medel transferini bugün bitirebileceği ifade edildi.

GARY MEDEL KİMDİR?



DOĞUM TARİHİ: 3 Ağustos 1987 (30)

DOĞDUĞU İL: Santiago / Şili

BOYU: 1,71m

UYRUĞU: Şili

MEVKİ: Defansif orta saha / stoper

AYAK: Sağ

2016-2017 SEZONU PERFORMANSI: 31 maç, 8 sarı kart

OYNADIĞI KULÜPLER: Universidad Catolica, Boca Juniors, Sevilla, Cardiff, Inter

beşiktaş

Beşiktaş transfer haberleri

gary medel