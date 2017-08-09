Talisca: "Beşiktaş'ın oyuncusuyum, bir yere gitmiyorum"

Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Anderaon Talisca, siyah beyazlı takımda kalmak istediğini açıkladı.



Brezilyalı yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ben Beşiktaş'ın oyuncusuyum, bir yere gitmiyorum" ifadelerini kullandı. Ailesinin de İstanbul'da kalmak istediğini belirten Talisca "Ben ve ailem burada çok mutluyuz." dedi.



Talisca, Beşiktaş'la 1 yıl daha kiralık sözleşmesi olması rağmen Benfica'nın evraklarının göndermemesi nedeniyle Süper Kupa maçında forma giyememişti.

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Anderson Talisca