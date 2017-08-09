Talisca: "Beşiktaş'ın oyuncusuyum, bir yere gitmiyorum"

Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Anderaon Talisca, siyah beyazlı takımda kalmak istediğini açıkladı.
Brezilyalı yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ben Beşiktaş'ın oyuncusuyum, bir yere gitmiyorum" ifadelerini kullandı. Ailesinin de İstanbul'da kalmak istediğini belirten Talisca "Ben ve ailem burada çok mutluyuz." dedi.
Talisca, Beşiktaş'la 1 yıl daha kiralık sözleşmesi olması rağmen Benfica'nın evraklarının göndermemesi nedeniyle Süper Kupa maçında forma giyememişti.
- beşiktaş
- Anderson Talisca
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YORUMLAR 7
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Misafir 7 dakika önceAdamsın Adam !!!00
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Misafir 12 dakika önceTalisca nın bonservisini alacak bi babayiğit yok mu yavv? Kendi aramızda para toplasak bir haftada iş tamam.00
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Misafir 13 dakika öncehelal sana.. buyuk takimin buyuk oyuncusu..00