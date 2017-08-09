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Beşiktaş Talisca
FUTBOL

Talisca: "Beşiktaş'ın oyuncusuyum, bir yere gitmiyorum"

Beşiktaş'ın Benfica'dan kiraladığı Anderson Talisca, geleceğiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 17:08:39 Güncelleme: 17:23:29

Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Anderaon Talisca, siyah beyazlı takımda kalmak istediğini açıkladı.

Brezilyalı yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ben Beşiktaş'ın oyuncusuyum, bir yere gitmiyorum" ifadelerini kullandı. Ailesinin de İstanbul'da kalmak istediğini belirten Talisca "Ben ve ailem burada çok mutluyuz." dedi.

Talisca, Beşiktaş'la 1 yıl daha kiralık sözleşmesi olması rağmen Benfica'nın evraklarının göndermemesi nedeniyle Süper Kupa maçında forma giyememişti.

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YORUMLAR 7
  • Misafir 7 dakika önce
    Adamsın Adam !!!
  • Misafir 12 dakika önce
    Talisca nın bonservisini alacak bi babayiğit yok mu yavv? Kendi aramızda para toplasak bir haftada iş tamam.
  • Misafir 13 dakika önce
    helal sana.. buyuk takimin buyuk oyuncusu..
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