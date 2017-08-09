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Beşiktaş 13 yıl sonra kar etti

Süper Lig'de son 2 sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş 13 yıl sonra kar etti. Bununla beraber Siyah-Beyazlılar'ın geçen mali döneme göre gelirleri yüzde 43 arttı

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 21:51:20 Güncelleme: 21:58:08

Son iki sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, sportif başarılarını finansal tablolarına da taşıdı. Mayıs 2017 faaliyet dönemi sonu finansal sonuçlarını açıklayan Beşiktaş, bu dönemde 4.7 milyon TL'lik net kar elde etti. 

Mayıs 2017 faaliyet dönemi sonu konsolide mali tablolarını açıklayan Beşiktaş Futbol A.Ş., 583 milyon TL gelir ve 146 milyon TL brüt satış karı elde ederken, 4.7 milyon TL net dönem karına ulaştı. 

13 yıl aradan sonra ilk kez net kar açıklayan Beşiktaş, ayrıca geçen mali döneme göre gelirlerini de yüzde 43 gibi önemli ölçüde arttırma başarısı gösterdi.

Beşiktaş'ın finansal sonuçları hakkında değerlendirmelerde bulunan Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, "Mali disiplin hem büyüme hem de dünya kulübü olmanın en önemli şartıdır. Biz de ilk günden itibaren bu bilinçle hareket ediyoruz. Gösterdiğimiz çabanın ve emeklerin meyvelerini toplamaya başladığımızı görmek büyük mutluluk. Beşiktaş'a yatırım yapan herkesin ortağımız olduğu bilincindeyiz ve onları mutlu etmek de bizim görevlerimizden biri. Hedeflerimiz doğrultusunda ilerlerken benimle birlikte aynı özveriyle çalışan bütün Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlarıma, profesyonel kadromuza ve büyük Beşiktaş taraftarına çok teşekkür ediyorum" dedi.

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