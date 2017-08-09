"Arda Turan'ın Galatasaray'a dönüşü yakın"

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Haberin detayında, Galatasaray'ın kiralama teklifinin ekonomik olarak ideal bir seçenek olmadığı düşünen Barcelona'nın, futbolcusunun sürekli 11 oynayacağı bir sezon geçirmesini istediği için teklife olumlu yanıt verebileceğinin altı çizildi.