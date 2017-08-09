FUTBOL
"Arda Turan'ın Galatasaray'a dönüşü yakın"
09 Ağustos 2017 Çarşamba, 22:51:30 | Güncelleme: 22:59:26
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile menajer Ahmet Bulut'un bir araya geldiği görüşmenin ardından, taraflar Arda Turan hakkında görüşmediklerini ifade etmişlerdi.
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Ancak İspanya'dan gelen haberler, Arda Turan'ın Galatasaray'a dönebileceği yönünde...
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Barcelona'ya yakınlığıyla bilinen Sport gazetesi, Katalan ekibinin teknik direktörü Ernesto Valverde'nin planları içerisinde yer almayan Arda Turan'ın, Galatasaray ile anlaştığını iddia etti.
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile menajer Ahmet Bulut arasındaki görüşmede, yıldız futbolcunun sarı-kırmızılı kulübe dönmesi için şartlarda anlaşmaya vardıkları belirtildi.
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Haberde, Barcelona'nın Arda Turan'ı satmak istediği, ancak yıldız futbolcuyla ilgilenen tek kulüp olan Galatasaray'ın sadece kiralama teklifi yapabildiğine yer verildi.
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Arda Turan, duygusal nedenlerden dolayı Galatasaray'a dönmek için Barcelona'dan izin istedi.
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Haberin detayında, Galatasaray'ın kiralama teklifinin ekonomik olarak ideal bir seçenek olmadığı düşünen Barcelona'nın, futbolcusunun sürekli 11 oynayacağı bir sezon geçirmesini istediği için teklife olumlu yanıt verebileceğinin altı çizildi.
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Barcelona'nın 2015 yılında transfer ettiği Arda Turan'a, teknik direktör Ernesto Valverde'nin yeni sezonda şans vermesi beklenmiyor.
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Arda Turan, Barcelona'nın Chapecoense'yi 5-0 mağlup ettiği Joan Gamper maçında forma giymemişti.
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Yıldız futbolcunun Barcelona ile imzaladığı sözleşmesi 2020'de sona erecek.
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GALATASARAY'IN ARDA TURAN TEKLİFİ
Gazete Habertürk'ün haberine göre, sarı-kırmızılı kulüp Arda’ya yaklaşık 5 milyon Euro, kiralama bedeli olarak da 1.5 milyon Euro vererek eski kaptanlarını yuvaya döndürmeye çalışıyor.
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