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FUTBOL

"Arda Turan'ın Galatasaray'a dönüşü yakın"

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 22:51:30

  • 1 "Arda Turan'ın Galatasaray'a dönüşü yakın"
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    Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile menajer Ahmet Bulut'un bir araya geldiği görüşmenin ardından, taraflar Arda Turan hakkında görüşmediklerini ifade etmişlerdi.

  • 2 "Arda Turan'ın Galatasaray'a dönüşü yakın"
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    Ancak İspanya'dan gelen haberler, Arda Turan'ın Galatasaray'a dönebileceği yönünde...

  • 3 "Arda Turan'ın Galatasaray'a dönüşü yakın"
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    Barcelona'ya yakınlığıyla bilinen Sport gazetesi, Katalan ekibinin teknik direktörü Ernesto Valverde'nin planları içerisinde yer almayan Arda Turan'ın, Galatasaray ile anlaştığını iddia etti.

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  • 4 "Arda Turan'ın Galatasaray'a dönüşü yakın"
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    Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile menajer Ahmet Bulut arasındaki görüşmede, yıldız futbolcunun sarı-kırmızılı kulübe dönmesi için şartlarda anlaşmaya vardıkları belirtildi.

  • 5 "Arda Turan'ın Galatasaray'a dönüşü yakın"
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    Haberde, Barcelona'nın Arda Turan'ı satmak istediği, ancak yıldız futbolcuyla ilgilenen tek kulüp olan Galatasaray'ın sadece kiralama teklifi yapabildiğine yer verildi.

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