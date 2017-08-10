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FUTBOL

Fenerbahçe'de gündem Emre Mor ve Kenedy

10 Ağustos 2017 Perşembe, 09:15:43

  • 1 Fenerbahçe'de gündem Emre Mor ve Kenedy
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    Daha önce Emre Mor’un transferinde büyük ilerleme kaydeden Fenerbahçe, Inter’in devreye girmesi üzerine frene basmıştı.

  • 2 Fenerbahçe'de gündem Emre Mor ve Kenedy
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    Ancak Gazete Habertürk'ün haberine göre, oyuncu ve menajeriyle iletişimini koparmayıp gönüllerini çelen Sarı-Lacivertliler, Dortmund’a yaptıkları son teklifle ibreyi yeniden kendilerine çevirmeyi başardı.

  • 3 Fenerbahçe'de gündem Emre Mor ve Kenedy
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    Başkan Aziz Yıldırım önceki gün “Emre için 2 milyon kiralama, 8 milyon Euro da satın alma opsiyonlu teklif yaptık” demişti.

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  • 4 Fenerbahçe'de gündem Emre Mor ve Kenedy
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    Bu son gelişmenin ardından yaşananlar Fenerbahçeliler’i transfer için umutlandırdı.

  • 5 Fenerbahçe'de gündem Emre Mor ve Kenedy
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    Dün sabah Dortmund’un takım fotoğrafı çekimlerinde yer almayan genç yeteneğe transfer görüşmesi için izin verildiği bildirildi.

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