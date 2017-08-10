FUTBOL
Fenerbahçe'de gündem Emre Mor ve Kenedy
10 Ağustos 2017 Perşembe, 09:15:43 | Güncelleme: 09:34:00
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Daha önce Emre Mor’un transferinde büyük ilerleme kaydeden Fenerbahçe, Inter’in devreye girmesi üzerine frene basmıştı.
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Ancak Gazete Habertürk'ün haberine göre, oyuncu ve menajeriyle iletişimini koparmayıp gönüllerini çelen Sarı-Lacivertliler, Dortmund’a yaptıkları son teklifle ibreyi yeniden kendilerine çevirmeyi başardı.
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Başkan Aziz Yıldırım önceki gün “Emre için 2 milyon kiralama, 8 milyon Euro da satın alma opsiyonlu teklif yaptık” demişti.
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Bu son gelişmenin ardından yaşananlar Fenerbahçeliler’i transfer için umutlandırdı.
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Dün sabah Dortmund’un takım fotoğrafı çekimlerinde yer almayan genç yeteneğe transfer görüşmesi için izin verildiği bildirildi.
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“Muzzi” lakabıyla bilinen menajeri Mustafa Özcan da Twitter’daki adresinden yaptığı açıklamada, “Emre’nin kariyeri için önümüzdeki günlerde bir karar vereceğiz” ifadesini kullandı.
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Transferde uçak seferlerini başlatan Fenerbahçe, İspanya’daki transfer pazarlıklarının bitmesinin ardından Chelsea’nin 21 yaşındaki oyuncusu Kenedy için İngiltere’ye geçecek.
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2020’ye kadar kontratı bulunan genç sol bek, kanatta da görev yapabiliyor. Sarı-Lacivertliler, Hasan Ali’nin güven vermemesi nedeniyle Kenedy’ye yönelmişti.
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