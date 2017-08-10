David Pavelka: "Lige iyi bir organizasyon ile hazırlandık"

Kasımpaşa’nın Çek orta saha oyuncusu David Pavelka, sezonun ilk maçında cumartesi günü deplasmanda oynayacakları Alanyaspor karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu. Gazete Habertürk'ten Volkan Köse'nin haberine göre, 26 yaşındaki başarılı futbolcu, çok iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini belirtti ve “Kendimi gayet iyi hissediyorum, sakatlıksız bir hazırlık dönemi geçirdiğim için oldukça mutluyum. Çünkü geçen sezon birçok sakatlık yaşadım. Takım olarak her şey yolunda. Lige iyi bir organizasyon ile hazırlandık” dedi. Takıma yeni gelen oyuncuların önemli katkı sağlayacaklarına inandığını belirten Pavelka, “Birçok oyuncu ayrıldı, aynı zamanda yeni gelen isimler de oldu. Bu duruma uyum sağlamamız ve adapte olmamız gerekiyor. Çünkü giden oyunculara üzülmemiz için çok fazla vaktimiz yok. Yeni bir takım oluşturuldu. Gelen arkadaşlar gerçekten çok yetenekliler, zaman zaman antrenmanlarda da potansiyellerinin yüksek olduğunu görebiliyoruz. Umarım takımda önemli rol oynarlar ve katkı sağlarlar” diye konuştu.



‘DAHA FAZLA OYNAMAK İSTİYORUM’

Yeni sezondan beklentileri de değerlendiren başarılı oyuncu şöyle devam etti: “Kişisel olarak olabildiğince çok fazla maç oynamak istiyorum, takım olarak da geçen sezonun ikinci yarısında gösterdiğimiz performansı tekrarlamalıyız. Ligi Alanya deplasmanı ile açacağız ve iyi bir başlangıç yapmayı istiyoruz. Orada zor hava şartlarında oynayacağız, belki çok sıcak bir hava olacak. Bu onlar için küçük bir avantaj olabilir. Özellikle deplasman maçlarından puan veya puanlar almak çok önemli, biz de bunu yapmaya çalışacağız.”

HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

Kasımpaşa, Süper Lig’in ilk haftasında Aytemiz Alanyaspor ile 12 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45’te Bahçeşehir Okulları Stadı’nda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başlarken, 5’e 2 top kapma uygulamalarıyla devam etti. İdman taktik çalışmalarıyla sona erdi. Kaleciler Ramazan Köse, Eray Birniçan, Kadem Burak Yaşar ve Murat Can Yıldız, antrenör Nejdet Şen ile ayrı olarak çalıştılar.

David Pavelka

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