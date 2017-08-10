Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: "Önceliğimiz şiddeti önlemek"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da katılımıyla Trabzon Valiliği’nde düzenlenen Spor Müsabakaları Güvenlik Tedbirleri Toplantısı’nda konuştu. Bakan Bak, yeni sezon öncesi önemli bir görüşme yaptıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı: “Geçen hafta pazar günü Samsun’da Süper Kupa finalinde Atiker Konyaspor ve Beşiktaş takımları arasındaki müsabakada yaşadığımız olaylar ve daha öncesinde Eskişehir’deki Medipol Başakşehir-Konyaspor Türkiye Kupası finali, yine Antalya’daki Eskişehirspor-Göztepe play-off müsabakası... Yaşanan olaylar bize şunu gösteriyor, yeni sezonda adımlarımızı çok daha temkinli atmamız gerekiyor. Spordaki bu sorunu sadece Spor Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı ile çözemeyiz. Bu toplumsal bir sorun. Toplumsal olarak hep birlikte hareket etmeliyiz.”



‘ORTAK DİL İSTİYORUZ’

“Burada bakanından, stattaki çalışanına kadar, kulüp yöneticimizden teknik direktörümüzden sporcumuza kadar herkese görev düşüyor. Bütün bu paydaşlar hep birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Bizim en önemli önceliklerimizden bir tanesi, sporda şiddetin önlenmesi. Bu durum, ilk başladığı kaynaktan müsabaka anına kadar kontrol etmemiz gereken bir süreç. Biz müsabaka gününden iki saat önce bu işe başlarsak olmaz. Müsabakanın fikstürü, çalışması belli, dolayısıyla buna çok dikkat etmemiz lazım. Sporda ortak dil görmek istiyoruz. Kimsenin tribünleri politikaya alet etmesine, oradaki heyecanı, kavramı değiştirmesine izin vermeyeceğiz.”

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak