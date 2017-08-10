Kupa finallerinde artık e-bilet uygulaması olacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2017-2018 sezonunda 6222 sayılı sporda şiddet düzensizliğin önlenmesi hakkında kanunun uygulanması ve müsabakaların düzen, huzur içinde yapılmasının sağlanması konularında toplantı düzenliyor.

Bakanlık Merkez binasında gerçekleştirilen toplantının koordinasyonunu Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak üstlendi. Programa Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Spor Genel Müdürü, Emniyet Genel Müdürü, Jandarma Genel Komutanı, Futbol Federasyonu, Basketbol Federasyonu, Voleybol Federasyonu ve Hentbol Federasyonu Başkanları da katılıyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yaptığı açıklamada, "Müsabakaların risk analizlerini yapacağız. Kupa finallerinde e-bilet sistemini uygulayacağız. Güvenlik sorununa bir an önce çözüm getirmemiz gerekiyor. Teknolojik kabiliyetimizi artırmak konusunda da çalışmalarımız olacak." dedi.

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