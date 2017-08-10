Süper Lig ne zaman başlayacak? İlhan Cavcav Sezonu ne zaman başlıyor?

Futbolseverlerin lig hasreti sona eriyor. Süper Lig'de, Gençlerbirliği Kulübü'nün merhum başkanı İlhan Cavcav'ın adının verildiği 2017-2018 sezonu, 68 günlük aranın ardından yarın başlayacak.

3 Haziran 2017de Beşiktaş'ın şampiyonluğuyla tamamlanan 2016-2017 sezonunun ardından ara verilen Süper Ligde, 60. sezonun perdesi İstanbul'da yapılacak Medipol Başakşehir - Bursaspor maçıyla açılacak.

Türkiyenin 12 ilinden 18 takım, 283 gün sürecek toplam 306 maçlık sezonda, yeni transferlerle güçlendirdikleri kadrolarıyla belirledikleri hedeflere ulaşmaya çalışacak.

59. yılını Beşiktaşın şampiyonluğuyla geride bırakan Süper Ligde geçen sezon küme düşen Adanaspor, Gaziantepspor ve Çaykur Rizesporun yerlerini bu sezon Evkur Yeni Malatyaspor, Demir Grup Sivasspor ve Göztepe aldı.

12 İLDEN 18 TAKIM

Süper Lig'in 60. sezonunda 12 ilden, 18 takım mücadele edecek.

Yeni sezonda geçen yıl olduğu gibi İstanbul'dan 5 takım (Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Kasımpaşa, Medipol Başakşehir) yer alacak.

Ligde ayrıca, Ankaradan Gençlerbirliği ve Osmanlıspor, Antalya'dan Antalyaspor ve Alanyaspor, Bursadan Bursaspor, İzmirden Göztepe, Karabük'ten Kardemir Karabükspor, Kayseri'den Kayserispor, Konyadan Atiker Konyaspor, Malatya'dan Evkur Yeni Malatyaspor, Manisa'dan Akhisar Belediyespor, Sivas'tan Demir Grup Sivasspor, Trabzon'dan da Trabzonspor başarıyı hedefleyecek.

İLK YARI 24 ARALIK'TA, SEZON 20 MAYIS'TA BİTECEK

Süper Lig'de 2017-2018 sezonu yarın başlayıp, 24 Aralık'ta yapılacak 17. hafta maçlarıyla devre arası tatiline girecek.

İkinci yarı 19-20-21-22 Ocak 2018de yapılacak 18. hafta maçlarıyla başlayacak ve sezon 20 Mayıs 2018'de tamamlanacak.

İLK DERBİ 6. HAFTADA

Süper Lig'de 2017-2018 sezonunda ilk derbi 6. haftada Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında, sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde Ülker Stadı'nda oynanacak.

Ligde 9. haftada Galatasaray - Fenerbahçe, 14. haftada ise Beşiktaş - Galatasaray derbileri yapılacak.

Öte yandan, ligin 2. haftasında Fenerbahçe - Trabzonspor, 7. haftasında Beşiktaş - Trabzonspor, 10. haftasında da Trabzonspor - Galatasaray karşı karşıya gelecek.

KADRO 21 KİŞİ OLABİLECEK

Yeni sezonda takımlar müsabaka isim listesini 18 yerine 21 olarak verebilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun ilgili statüdeki değişikliğiyle, 18 ile sınırlı olan futbolcu sayısı, 10 yedekle, 21'e kadar çıkarılabilecek

Ayrıca, daha önce 3'le sınırlı olan müsabaka esnasında belirlenen alanda ısınan futbolcu sayısı da 5'e yükseltildi.

22 HAKEM GÖREV YAPACAK

Süper Lig'de 2017-2018 sezonunda geçen yıl olduğu gibi 22 hakem görev yapacak.

Ligde yeni sezonda görev yapacak hakemlerden 7'sinin FIFA kokartı bulunuyor.



Türkiyenin en kariyerli hakemi Cüneyt Çakırın yanı sıra, Hüseyin Göçek, Halis Özkahya, Mete Kalkavan, Ali Palabıyık, Alper Ulusoy ve Halil Umut Meler, FIFA kokartlı hakemler olarak ligde maç yönetecek.

Geçen sezon Süper Lig'de görev yapan Tolga Özkalfa hakemlik kariyerini sonlandırdı. Ayrıca, yeni sezon öncesinde 3 hakem klasman düşürüldü. Geçen sezon Süper Lig kadrosunda yer alan Kutluhan Bilgiç, Abdulkadir Bitigen ve Bülent Birincioğlu, A klasman (TFF 1. Lig) hakem kadrosuna kaydırıldı.

Öte yandan geçen sezon A klasmana düşürülen Mustafa Öğretmenoğlu ve Koray Gençerler ise yeniden Süper Lig hakem listesine alındı. MHK, Bahattin Şimşek ve Ali Şansalan'ı da klasman düşürülen diğer hakemlerin yerine Süper Lig'e dahil etti.

14 TÜRK, 4 YABANCI TEKNİK ADAM

Yeni sezonda mücadele edecek 18 kulüpten 8i geçen sezonu bitirdiği teknik adamla yolunu ayırırken, 10u başarıyı eski teknik direktörleriyle arayacak.

Alanyaspor, Akhisar Belediyespor, Antalyaspor, Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor, Galatasaray, Gençlerbirliği, Kasımpaşa, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor takımları geçen sezonu tamamladıkları hocalarla yeni sezona hazırlanırken, Atiker Konyaspor, Bursaspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe, Göztepe, Kardemir Karabükspor, Kayserispor ve Osmanlıspor ise teknik adamlarını değiştirdi.

Süper Lig kulüpleri teknik direktör konusunda tercihlerini yine ağırlıklı olarak Türk teknik adamlardan yana kullandı. 18 takımlı ligde yeni sezonda, geçen 2 yılda olduğu gibi 14 Türk, 4 de yabancı teknik adam çalışacak. Ligde birer Hırvat, Fransız, Boşnak ve Rumen teknik adam Türk meslektaşlarıyla rekabet içinde olacak.

Galatasaray Hırvat Igor Tudor, Bursaspor Fransız Paul Le Guen, Alanyaspor Boşnak Safet Susic, Kayserispor da Rumen Marius Sumudica yönetiminde sahaya çıkacak.

MODERN STATLAR

Süper Lig'de yeni sezonda maçlar 12 ilde, 18 farklı statta oynanacak.

Türkiyedeki tesisleşme hamlesinin ardından Süper Lig maçlarının büyük çoğunluğu 2010 yılı sonrasında açılan veya son 10 yılda yenilenen statlarda yapılacak.

Evkur Yeni Malatyaspor'un maçlarını oynayacağı ve yeni hizmete giren Malatya Stadının yanı sıra Türk Telekom, Vodafone Park, Medical Park, Yeni 4 Eylül, Bursa Büyükşehir Belediye, Konya Büyükşehir Belediye, Antalya, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim, Bornova, Bahçeşehir Okulları ve Büyükşehir Belediyesi Kadir Has statları, 2010 yılı sonrasında hizmete giren tesisler olarak ön plana çıkıyor. Ülker, Dr. Necmettin Şeyhoğlu, Osmanlı ve Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan statları da son 10 yılda yenilenerek, Türk futboluna hizmete devam ediyor.

Bu sezon karşılaşmaların oynanacağı 4 stat, ilk kez Süper Lig maçlarına ev sahipliği yapacak. Yapımı yeni tamamlanan Malatya Stadı'nın yanı sıra Göztepe'nin maçlarını yapacağı Bornova Stadı ile geçen sezon açılan Sivasspor'un Yeni 4 Eylül Stadında ilk kez Süper Lig maçları oynanacak. Sezonun ikinci yarısına yetişmesi beklenen Akhisar Stadı da kapılarını Süper Lig maçıyla açacak.

TRANSFERDE SON 29 GÜN

Süper Lig'de sezon yarın başlarken, birinci transfer dönemi ise 29 gün sonra bitecek.

Futbolda 17 Haziran'da başlayan birinci transfer ve tescil dönemi, FIFA kuralları gereği 12 hafta sürecek ve 8 Eylül Cuma günü sona erecek.

"Ara transfer" olarak bilinen ikinci transfer ve tescil dönemi ise 4 Ocak 2018 tarihinde başlayıp, 31 Ocak'ta bitecek.

İLK HAFTANIN PROGRAMI

Süper Ligde yarın başlayacak 2017-2018 sezonunun ilk hafta maç programı şöyle:

Yarın:

21.45 Medipol Başakşehir-Bursaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

12 Ağustos Cumartesi:

20.00 Gençlerbirliği-Kardemir Karabükspor (Ankara 19 Mayıs)

20.00 Akhisar Belediyespor-Demir Grup Sivasspor (Manisa 19 Mayıs)

21.45 Alanyaspor-Kasımpaşa (Bahçeşehir Okulları)

21.45 Göztepe-Fenerbahçe (Bornova)

13 Ağustos Pazar:

20.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Osmanlıspor (Stadı henüz açıklanmadı)

20.00 Trabzonspor-Atiker Konyaspor (Medical Park)

21.45 Beşiktaş-Antalyaspor (Vodafone Park)

14 Ağustos Pazartesi:

21.45 Galatasaray-Kayserispor (Türk Telekom)

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