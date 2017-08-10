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Roberto Soldado
FUTBOL

Roberto Soldado sağlık kontrolünden geçti

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Soldado sağlık kontrolünden geçirildi

10 Ağustos 2017 Perşembe, 12:49:11 Güncelleme: 12:52:55

Fenerbahçe'nin transferi için prensip anlaşmasına vardığı golcü oyuncu Roberto Soldado, sağlık kontrolünden geçirildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, İspanyol oyuncunun, Ulus'ta bulunan Liv Hospital'da sağlık kontrolüne tabi tutulduğu belirtildi.

Kontroller kapsamında Soldado'nun, kardiyoloji, kulak-burun-boğaz, ortopedi, genel cerrahi, dahiliye ve göz muayenelerinden geçirildiği, golcü oyuncuya kardiyak ile radyolojik testler uygulandığı aktarıldı.

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