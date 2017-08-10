Roberto Soldado, Fenerbahçe'nin 2. İspanyol golcüsü olacak

Sarı-lacivertlilerin İstanbul'a getirdiği Soldado, ayrıca Fenerbahçe tarihinin 3. İspanyol oyuncusu olmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe, tarihindeki ilk İspanyol futbolcu transferini 2008 yılında Daniel Güiza'yı alarak yaptı. İspanya'da gol kralı olan Güiza, sarı-lacivertli takımda bekleneni veremedi ve daha çok kaçırdığı gollerle akıllarda kaldı.

Aynı yıl Luis Aragones yönetimindeki sarı-lacivertliler, Güiza'dan sonra orta saha oyuncusu Josico'yu da renklerine bağlamıştı. Josico, Fenerbahçe'de sadece bir sezon forma giymişti.

Fenerbahçe, Güiza'nın takımdan ayrılmasından 6 yıl sonra bir başka İspanyol futbolcuya yöneldi. Soldado, Güiza'dan sonra sarı-lacivertlilerin ikinci İspanyol forveti olarak sahada yer alacak.

LA LİGA'DA 110 GOL

Real Madrid altyapısından yetişen Soldado, İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) 245 maçta 110 gol attı.

Real Madrid'de A takıma 2005-2006 sezonunda 20 yaşında yükselen Soldado, Ronaldo, Cassano, Raul, Robinho, Zidane, Beckham'ın yer aldığı efsane kadroda fazla forma şansı bulamadı. O sezon 13 resmi maçta 4 gol atan Soldado, bir sonraki sezon kiralık olarak Osasuna'ya geçti.

Osasuna'da iyi bir sezon geçirip 13 gol atan forvet oyuncusu, Real Madrid'e dönüp şampiyonluk yaşamasına rağmen yine istediğini bulamadı ve 2008 yılında Getafe'ye 5 milyon avro bonservis bedeliyle transfer oldu.

Getafe'de iki sezonda 31 gol atan Soldado, kariyerinin en önemli dönemini geçireceği Valencia'ya 2010'da 8 milyon avroya transfer edildi.

Soldado, Valencia formasıyla 3 sezonda resmi maçlarda 82 kez fileleri havalandırdı. Özellikle 2012-2013 sezonunda La Liga'da 24 gol atarak kariyerinin zirvesine çıkan Soldado, İngiltere kulüplerinin radarına girdi.

Soldado, 2014'ün yaz aylarında İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'a 30 milyon avro gibi önemli bir bonservis bedeliyle transfer olarak dikkatleri üzerine çekti. Deneyimli santrfor, ailevi sorunlar da yaşadığı için İngiltere'de bekleneni veremedi ve iki sezonda tüm kulvarlarda 16 gol atabildi.







Tecrübeli futbolcu, 2015 yılında ise La Liga'ya 16 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Villarreal için döndü. Ağır sakatlıklar yaşadığı İspanyol takımında Soldado, son iki sezonda 56 resmi maçta 13 kez fileleri havalandırdı.

İNGİLTERE'DE AİLEVİ SORUNLARI OLDU

Roberto Soldado'nun, 30 milyon avroya transfer olduğu Tottenham'daki kötü performansında ailevi sorunları etkili oldu.

Beklentileri veremediği için İngiliz basınında çok fazla eleştiri alan Soldado, eşinin sıkıntılı hamilelik döneminden oldukça etkilendi.

Londra'da üçüncü çocuklarını bekleyen Soldado çifti, kötü bir haber aldı. Golcü futbolcunun hamile eşi düşük yaptı. İngiliz basınına göre bu olaydan sonra Soldado çifti ağır bir depresyona girdi ve Londra'dan ayrılmak istedi.

GEÇEN YIL AĞIR SAKATLIK GEÇİRDİ

Soldado, geçen sezon başında Villarreal forması giyerken ağır bir sakatlık geçirdi.

Deneyimli oyuncu, Villarreal'in 9 Ağustos 2016'da Deportivo'yla oynadığı hazırlık maçında sağ diz çapraz bağlarından sakatlandı. Sahalardan 6 ay uzak kalan Soldado, bu yılın şubat ayında takıma katıldı.

Soldado, sahalara döndükten sonra 11 La Liga maçında 4 gol kaydetti.

fenerbahçe

Roberto Soldado