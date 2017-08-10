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FUTBOL

Fenerbahçe'de Terraneo, Van Persie'nin sakatlığını sakladı

Terraneo, Van Persie transferinde terse yatırdı!

10 Ağustos 2017 Perşembe, 13:21:18

  • 1 Terraneo, Van Persie transferinde terse yatırdı!
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    Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım, önceki gece % 100 Futbol programında Robin van Persie’nin Fenerbahçe’ye sakat geldiğini itiraf etmiş, bu konuda dönemin Sportif Direktörü Giuliano Terraneo’yu hedef göstermişti.

  • 2 Terraneo, Van Persie transferinde terse yatırdı!
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    Terraneo’nun Hollandalı yıldızın sakatlığını kendilerinden sakladığını belirten Yıldırım, “Bize hiçbir şey söylemedi” ifadesini kullanmıştı. Olayın tüm detayları ortaya çıktı... 

  • 3 Terraneo, Van Persie transferinde terse yatırdı!
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    Milliyet'in haberine göre; Van Persie’nin transferi sırasında Terrenao’nun Fenerbahçeli yöneticilere “Herhangi bir sağlık problemi yok. Raporları da birkaç gün içinde gönderecekler” diyerek garanti verdiği öğrenildi. 

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  • 4 Terraneo, Van Persie transferinde terse yatırdı!
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    Bunun üzerine yönetim, Hollandalı yıldız ile her konuda anlaşmaya vararak, kendisini İstanbul’a çağırdı ve taraftara açık imza töreni yapılacağını açıkladı. 

  • 5 Terraneo, Van Persie transferinde terse yatırdı!
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    Hollandalı yıldızın raporları ise stattaki törene kısa bir süre kala kulüp doktoru Burak Kunduracıoğlu’nun eline ulaştı.

     

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