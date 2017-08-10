Fenerbahçe'de Terraneo, Van Persie'nin sakatlığını sakladı

Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım, önceki gece % 100 Futbol programında Robin van Persie’nin Fenerbahçe’ye sakat geldiğini itiraf etmiş, bu konuda dönemin Sportif Direktörü Giuliano Terraneo’yu hedef göstermişti.
Terraneo’nun Hollandalı yıldızın sakatlığını kendilerinden sakladığını belirten Yıldırım, “Bize hiçbir şey söylemedi” ifadesini kullanmıştı. Olayın tüm detayları ortaya çıktı...
Milliyet'in haberine göre; Van Persie’nin transferi sırasında Terrenao’nun Fenerbahçeli yöneticilere “Herhangi bir sağlık problemi yok. Raporları da birkaç gün içinde gönderecekler” diyerek garanti verdiği öğrenildi.
Bunun üzerine yönetim, Hollandalı yıldız ile her konuda anlaşmaya vararak, kendisini İstanbul’a çağırdı ve taraftara açık imza töreni yapılacağını açıkladı.
Hollandalı yıldızın raporları ise stattaki törene kısa bir süre kala kulüp doktoru Burak Kunduracıoğlu’nun eline ulaştı.