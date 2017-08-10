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Süper Lig'de 1. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun 1. haftasında görev yapacak hakemler belli oldu

10 Ağustos 2017 Perşembe, 14:16:32 Güncelleme: 14:23:48

Süper Lig'de 2017-2018 sezonunun ilk hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in ilk haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şunlar:

YARIN:
21.45 Medipol Başakşehir-Bursaspor: Ümit Öztürk

12 AĞUSTOS CUMARTESİ:
20.00 Gençlerbirliği-Kardemir Karabükspor: Koray Gençerler
20.00 Akhisar Belediyespor-Demir Grup Sivasspor: Barış Şimşek
21.45 Alanyaspor-Kasımpaşa: Suat Arslanboğa
21.45 Göztepe-Fenerbahçe: Yaşar Kemal Uğurlu

13 AĞUSTOS PAZAR:
20.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Osmanlıspor: Mete Kalkavan
20.00 Trabzonspor-Atiker Konyaspor: Hüseyin Göçek
21.45 Beşiktaş-Antalyaspor: Cüneyt Çakır

14 AĞUSTOS PAZARTESİ:
21.45 Galatasaray-Kayserispor: Halis Özkahya

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