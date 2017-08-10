TFF 1. Lig'de 1. haftanın hakemleri belli oldu

TFF 1. Lig'de 2017-2018 sezonunun ilk hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.



Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de ilk hafta maçlarında görev yapacak hakemler şöyle:



YARIN:

20.00 MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Süleyman Abay



12 AĞUSTOS CUMARTESİ:

19.00 Çaykur Rizespor-Manisaspor: Mustafa Öğretmenoğlu

21.00 İstanbulspor-Eskişehirspor: Bahattin Şimşek

21.45 Adanaspor-Denizlispor: Onur Karabaş



13 AĞUSTOS PAZAR:

20.00 Samsunspor-Gazişehir Gaziantep: Özgüç Türkalp

20.00 Boluspor-Giresunspor: Kutluhan Bilgiç

21.45 Gaziantepspor-Ümraniyespor: Burak Şeker

21.45 Balıkesirspor Baltok-Adana Demirspor: Kadir Sağlam



14 AĞUSTOS PAZARTESİ:

20.00 Elazığspor-Altınordu: Abdullah Yılmaz

TFF 1. Lig

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