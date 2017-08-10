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FUTBOL

TFF 1. Lig'de 1. haftanın hakemleri belli oldu

TFF 1.Lig'de ilk hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler açıklandı

10 Ağustos 2017 Perşembe, 14:27:04 Güncelleme: 14:29:44

TFF 1. Lig'de 2017-2018 sezonunun ilk hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de ilk hafta maçlarında görev yapacak hakemler şöyle:

YARIN:
20.00 MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Süleyman Abay

12 AĞUSTOS CUMARTESİ:
19.00 Çaykur Rizespor-Manisaspor: Mustafa Öğretmenoğlu
21.00 İstanbulspor-Eskişehirspor: Bahattin Şimşek
21.45 Adanaspor-Denizlispor: Onur Karabaş

13 AĞUSTOS PAZAR:
20.00 Samsunspor-Gazişehir Gaziantep: Özgüç Türkalp
20.00 Boluspor-Giresunspor: Kutluhan Bilgiç
21.45 Gaziantepspor-Ümraniyespor: Burak Şeker
21.45 Balıkesirspor Baltok-Adana Demirspor: Kadir Sağlam

14 AĞUSTOS PAZARTESİ:
20.00 Elazığspor-Altınordu: Abdullah Yılmaz

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