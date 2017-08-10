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Beşiktaş ve Konyaspor'un cezaları açıklandı

Beşiktaş, Konyaspor, Fikret Orman'ın cezaları açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Turkcell Süper Kupa maçındaki saha olayları nedeniyle, Atiker Konyaspor'a 5, Beşiktaş'a 1 maç seyircisiz oynama, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'a da 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi

10 Ağustos 2017 Perşembe, 15:44:06 Güncelleme: 15:51:03

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 06.08.2017 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - ATİKER KONYASPOR Turkcell Süper Kupa müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

BEŞİKTAŞ A.Ş. başkanı FİKRET ORMAN'ın, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı takdiren 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- ATİKER KONYASPOR Kulübünün, 06.08.2017 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - ATİKER KONYASPOR Turkcell Süper Kupa müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 250.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ATİKER KONYASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Süper Kupa Statüsü 10/D-3 maddesi uyarınca 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- ALTINORDU A.Ş.'nin, U21 Ligine katılmamasından dolayı U21 Ligi Statüsünün 1/3. Maddesi takdiren 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

karar verildi"

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