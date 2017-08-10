Talisca'nın lisansı çıktı! Talisca'da son durum - Beşiktaş transfer haberleri

Beşiktaş'ta Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca'nın lisansı çıktı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Talisca'nın lisansının çıktığı ve teknik heyetin uygun görmesi halinde Süper Lig'in ilk haftasında Antalyaspor ile oynanacak maçta forma giymesine bir engel bulunmadığı belirtildi.
Talisca, Beşiktaş'la 1 yıl daha kiralık sözleşmesi olmasına rağmen Portekiz ekibi Benfica'nın evraklarını göndermemesi nedeniyle Turkcell Süper Kupa maçına çıkamamıştı.
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YORUMLAR 9
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Misafir 18 dakika öncebu iyi haber beşiktaş yine şampiyon00
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Misafir 22 dakika önceTaliscaaaaaaa sen çok yaşa00
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Misafir 23 dakika önceBeşiktaş aşkı bir başka helal sana Anderson Talisca00