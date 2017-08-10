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Talisca'nın lisansı çıktı! Talisca'da son durum - Beşiktaş transfer haberleri

Talisca'nın lisansı çıktı

Beşiktaş, Talisca'nın lisansının çıktığını açıkladı

10 Ağustos 2017 Perşembe, 16:29:05 Güncelleme: 16:55:42

Beşiktaş'ta Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca'nın lisansı çıktı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Talisca'nın lisansının çıktığı ve teknik heyetin uygun görmesi halinde Süper Lig'in ilk haftasında Antalyaspor ile oynanacak maçta forma giymesine bir engel bulunmadığı belirtildi.

Talisca, Beşiktaş'la 1 yıl daha kiralık sözleşmesi olmasına rağmen Portekiz ekibi Benfica'nın evraklarını göndermemesi nedeniyle Turkcell Süper Kupa maçına çıkamamıştı.

  • beşiktaş
  • Anderson Talisca
  • Beşiktaş transfer haberleri
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YORUMLAR 9
  • Misafir 18 dakika önce
    bu iyi haber beşiktaş yine şampiyon
  • Misafir 22 dakika önce
    Taliscaaaaaaa sen çok yaşa
  • Misafir 23 dakika önce
    Beşiktaş aşkı bir başka helal sana Anderson Talisca
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