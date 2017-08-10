Başakşehir'de Mahmut Tekdemir'in sözleşmesi uzatıldı

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, takımın kaptanlarından Mahmut Tekdemir'in Mayıs 2018'de bitecek sözleşmesini 3 yıl daha uzattı.
Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Medipol Başakşehir'de profesyonel futbol kariyerine başlayan 29 yaşındaki Mahmut Tekdemir'in sözleşmesinin 2020-2021 sezonunun sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.
Mahmut Tekdemir, geçen sezon Medipol Başakşehir formasıyla 33 resmi maçta forma giyip 2 kez fileleri havalandırdı.
- Medipol Başakşehir
- Mahmut Tekdemir
- Başakşehir transfer haberleri
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
YORUMLAR 0