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Medipol Başakşehir
FUTBOL

Başakşehir'de Mahmut Tekdemir'in sözleşmesi uzatıldı

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, takımın kaptanlarından Mahmut Tekdemir'in Mayıs 2018'de bitecek sözleşmesini 3 yıl daha uzattı

10 Ağustos 2017 Perşembe, 17:09:09 Güncelleme: 17:42:21

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, takımın kaptanlarından Mahmut Tekdemir'in Mayıs 2018'de bitecek sözleşmesini 3 yıl daha uzattı.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Medipol Başakşehir'de profesyonel futbol kariyerine başlayan 29 yaşındaki Mahmut Tekdemir'in sözleşmesinin 2020-2021 sezonunun sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.

Mahmut Tekdemir, geçen sezon Medipol Başakşehir formasıyla 33 resmi maçta forma giyip 2 kez fileleri havalandırdı.

 

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