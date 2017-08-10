Borussia Dortmund Ousmane Dembele'yi kadro dışı bıraktı

PSG, Neymar'ı Barcelona'dan 222 milyon Euro'ya transfer ederek sadece iki kulübün kaderini değiştirmedi, birçok kulübe etki yaptı. Brezilyalı yıldızın yerini doldurmak isteyen Barcelona, Borussia Dortmund'un genç yıldızı Ousmane Dembele ve Liverpool'lu Philippe Coutinho için girişimlere başladı.

Barcelona'nın sarı-siyahlılara yaptığı transfer teklifi reddedildi. Dembele, bu gelişme üzerine bugünkü antrenmana katılmadı. Dortmund'un sportif direktörü Michael Zorc yaptığı açıklamada "Dembele antrenmana kasıtlı olarak katılmadı çünkü bir sonraki adım için kararını vermiş durumda. Bu kötü davranış, şüphesiz cezasız kalamazdı." dedi.

Teknik direktör Peter Bosz ise genç oyuncunun telefonlara çıkmadığını ve başına bir felaket gelmediğini umduklarını söylemişti. Zorc, Fransız yıldızın cumartesi günü oynanacak maça kadar kadro dışı bıraktıklarını duyurdu.

Barcelona'dan ayrılık sürecinde Neymar'ın antrenmanda takım arkadaşıyla kavga etmesi ve antrenmanı terk etmesi, Katalan ekibi tarafından PSG'nin oyuncunun kafasını karıştırmasının nedeni olarak görülmüştü. Barcelona'nın da benzer bir durumda kalması dış basında eleştirilere neden oldu.

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