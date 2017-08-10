Beşiktaş Başkanı Fikret Orman basın toplantısı düzenleyecek

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Başkanımız Fikret Orman, 11 Ağustos Cuma günü saat 18.00'de Vodafone Park'ta basın toplantısı düzenleyecektir. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."

Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa finalinde Atiker Konyaspor ile karşılaşmış ve maç sonunda çıkan olaylar nedeniyle ceza almıştı. Siyah-beyazlılar, taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle 1 resmi müsabakayı sahasında seyircisiz oynama ve 100 bin lira para cezası alırken Fikret Orman'a ise sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin lira para cezası verilmişti.

Orman maç sonrası yaptığı ilk açıklamada TFF'nin kendilerine de ceza vermesi durumunda yasal yolları arayacaklarını duyurmuş ve "TFF de UEFA'nın düştüğü hataya düşerse dünyayı ayağa kaldırırım." demişti. Başkan Orman'ın bu konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor...