TFF Başkanı Yıldırım Demirören açıklamalar yapıyor... | CANLI

TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Riva'da bulunan TFF Hasan Doğan Tesisi'nde A Spor'da yayınlanan bir programda gündeme dair soruları yanıtlıyor... Demirören ilk olarak bugün gerçekleştirilen sporda şiddetin önlenmesinin konuşulduğu zirveye katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkür etti.

Demirören, Turkcell Süper Kupa'da çıkan olaylara yönelik olarak yöneltilen eleştirilere "Federasyonun görevi organizasyonu sağlamaktır, güvenliği sağlamak değildir." ifadeleriyle cevap verdi.

İşte Demirören'in açıklamalarından öne çıkanlar:

"Senelerdir olması gereken toplantıyı bugün yapabildik. Spordaki şiddeti olayların birikimini konuştuk. Bir başkan, bir başkanı dövdüyse ve af gördüyse bu yasa yere gömülür. Bu yasayı, yeniden canlandırmamız gerekiyor. Sporda Şiddet Yasası, başkanlar, yöneticiler ve medya mensuplarına da uygulanmalı. Sadece taraftara uygulanmamalı. Ne yazık ki özellikle belediye başkanlarımız bir takımın taraftarları gibi davranıyorlar. Belediye başkanları, valilik ve emniyetin şehrin takımından ayrı hareket etmesi lazım. Futbol bir tiyatro. Güvenlik federasyonun işi değil. Hakim ve savcıların, bu yasayı bire bir uygulaması gerekiyor. Yoksa bu olayları her zaman konuşuruz. Eski Türkiye'yi, yeni Türkiye'de uygulamaya kalkmasınlar. Bunun hayalini kurmasınlar. Biz, hiçbir yere müdahale etmeyiz."