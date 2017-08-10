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Galatasaray, Kayserispor
FUTBOL

Galatasaray, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in ilk haftasında 14 Ağustos Pazartesi günü sahasında Kayserispor ile karşılaşacak Galatasaray, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü

10 Ağustos 2017 Perşembe, 22:33:23 Güncelleme: 22:36:49

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Futbolcuların, dar alanda pas ve top kapma çalışmasıyla sürdürdükleri idmanı çift kale maç yaparak tamamladıkları bildirildi.

Sarı-kırmızılılarda, sağ üst arka adalesinde zorlanması bulunan Selçuk İnan'ın günü tedaviyle geçirdiği, sağ ayak beşinci parmağında kırık bulunan Yasin Öztekin'in ise kendisi için hazırlanan özel bandaj eşliğinde sahada kondisyon çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

Galatasaray, Kayserispor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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