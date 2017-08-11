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Gary Medel Beşiktaş
FUTBOL

Beşiktaş ile anlaşan Gary Medel İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın görüşmelere başladığı Gary Medel İstanbul'a geldi

11 Ağustos 2017 Cuma, 09:31:33 Güncelleme: 22:02:49

Beşiktaş'ın görüşmelere başladığını KAP'a bildirdiği Gary Medel İstanbul'a geldi.

Şilili futbolcuyla sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşme imzalanması bekleniyor.

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Şili Milli Takımı'nda da forma giyen 30 yaşındaki futbolcu, stoper ve ön libero mevkilerinde oynuyor.

Medel, son 3 sezon formasını giydiği Inter'de toplam 91 lig maçına çıkarken, 1 gol attı.

GARY MEDEL KİMDİR? 
TAM ADI: Gary Alexis Medel Soto 
DOĞUM TARİHİ: 3 Ağustos 1987 (30)
DOĞDUĞU İL: Santiago / Şili
BOYU: 1.71m 
UYRUĞU: Şili
MEVKİ: Defansif orta saha / stoper 
AYAK: Sağ
PİYASA DEĞERİ: 12 milyon Euro 
2016/2017 PERFORMANSI: 31 maç, 8 sarı kart
OYNADIĞI KULÜPLER: Universidad Catolica, Boca Juniors, Sevilla, Cardiff, Inter

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YORUMLAR 5
  • Misafir 8 dakika önce
    Tamam başkan yeter bu kadar :)
  • Misafir 22 dakika önce
    Besiktasin arkasinda kimler kimler varmis bugunde öğrendik En buyuk Fener!
  • Misafir 51 dakika önce
    ola amigo come to BEŞİKTAŞ
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