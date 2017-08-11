Beşiktaş ile anlaşan Gary Medel İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın görüşmelere başladığını KAP'a bildirdiği Gary Medel İstanbul'a geldi.
Şilili futbolcuyla sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşme imzalanması bekleniyor.
Şili Milli Takımı'nda da forma giyen 30 yaşındaki futbolcu, stoper ve ön libero mevkilerinde oynuyor.
Medel, son 3 sezon formasını giydiği Inter'de toplam 91 lig maçına çıkarken, 1 gol attı.
GARY MEDEL KİMDİR?
TAM ADI: Gary Alexis Medel Soto
DOĞUM TARİHİ: 3 Ağustos 1987 (30)
DOĞDUĞU İL: Santiago / Şili
BOYU: 1.71m
UYRUĞU: Şili
MEVKİ: Defansif orta saha / stoper
AYAK: Sağ
PİYASA DEĞERİ: 12 milyon Euro
2016/2017 PERFORMANSI: 31 maç, 8 sarı kart
OYNADIĞI KULÜPLER: Universidad Catolica, Boca Juniors, Sevilla, Cardiff, Inter
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YORUMLAR 5
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Misafir 8 dakika önceTamam başkan yeter bu kadar :)00
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Misafir 22 dakika önceBesiktasin arkasinda kimler kimler varmis bugunde öğrendik En buyuk Fener!00
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Misafir 51 dakika önceola amigo come to BEŞİKTAŞ00