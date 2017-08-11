FUTBOL
Emre Mor Fenerbahçe'ye transfer olacak mı?
11 Ağustos 2017 Cuma, 10:01:22 | Güncelleme: 10:08:56
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Habertürk Spor'un haberine göre; transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Emre Mor’un vereceği kararı bekliyor...
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Başkan Aziz yıldırım, NTV Spor canlı yayınında genç oyuncu ile ilgili yaptığı açıklamada Emre için teklif yaptıklarını ve cevap beklediklerini söylemişti.
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Dün sabah İtalya’ya giden Emre ve menajeri Muzzi Özcan İnterli yöneticilerle masaya oturarak transferi görüştüler.
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Yapılan görüşmelerde Muzzi Özcan ve Emre Mor bekledikleri parayı alamadılar.
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Bir diğer deyişle İtalyan kulübü Emre’yi çok az bir paraya transfer etmeye uğraştı.
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Bunun sonucunda da görüşmeler olumsuz sonuçlanınca Emre Mor için tek bir yer kaldı o da Fenerbahçe.
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Genç oyuncu konusunda da bir iki gün içinde net bir gelişmenin yaşanması bekleniyor.
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Sarı-Lacivertli taraftarların çok sevmesine ve büyük destek vermesine rağmen bir türlü hiçbir teknik adamın gözüne giremeyen Miroslav Stoch sonunda takımdan ayrılıyor...
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Fenerbahçe’yle 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli oyuncunun Çekya takımlarından Slavia Prag ile anlaşmaya vardığı öğrenildi.