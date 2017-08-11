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FUTBOL

Emre Mor Fenerbahçe'ye transfer olacak mı?

11 Ağustos 2017 Cuma, 10:01:22

  • 1 Emre Mor Fenerbahçe'ye transfer olacak mı?
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    Habertürk Spor'un haberine göre; transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Emre Mor’un vereceği kararı bekliyor...

  • 2 Emre Mor Fenerbahçe'ye transfer olacak mı?
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    Başkan Aziz yıldırım, NTV Spor canlı yayınında genç oyuncu ile ilgili yaptığı açıklamada Emre için teklif yaptıklarını ve cevap beklediklerini söylemişti.

  • 3 Emre Mor Fenerbahçe'ye transfer olacak mı?
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    Dün sabah İtalya’ya giden Emre ve menajeri Muzzi Özcan İnterli yöneticilerle masaya oturarak transferi görüştüler.

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  • 4 Emre Mor Fenerbahçe'ye transfer olacak mı?
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    Yapılan görüşmelerde Muzzi Özcan ve Emre Mor bekledikleri parayı alamadılar.

  • 5 Emre Mor Fenerbahçe'ye transfer olacak mı?
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    Bir diğer deyişle İtalyan kulübü Emre’yi çok az bir paraya transfer etmeye uğraştı.

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