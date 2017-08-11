Feghouli bugün İstanbul'a geliyor

Cimbom, uzun süredir beklediği Sofiane Feghouli’ye sonunda kavuşuyor... Galatasaray’la her konuda anlaşmasına rağmen kulübü West Ham’la arasındaki alacak sorununu bir türlü çözemeyen Cezayirli yıldız, dün İngiliz ekibiyle son pürüzleri de giderdi. Yaşanan bu olumlu gelişmenin ardından Sarı-Kırmızılı kulübün, 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusuyla görüşmelere başlandığını bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildireceği öğrenildi. Feghouli’nin bugün İstanbul’a gelip, yeni takımıyla çalışmalara başlaması bekleniyor.



"SİNAN İÇİN PORTEKİZ'İ İSTEDİK"

Galatasaray'dan ayrılmak isteyen Sinan Gümüş’ün menajeri Ersin Akan, İtalyan basınına konuştu. Oyuncusuna Çizme ekiplerinden de teklif geldiğini belirten Akan, “Biz Sinan’ın futbol tarzı nedeniyle Portekiz’i seçtik. Bu konuda Benfica ile görüşmelerimiz devam ediyor” ifadelerini kullandı.

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