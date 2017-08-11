Fenerbahçe transfer haberleri (11 Ağustos 2017)

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SOLDADO TRANSFERİNİN DETAYLARI

Fenerbahçe'nin Soldado harekatı aslında daha önce tamamlamıştı ancak hem Enes Ünal'ın hem de Bakambu'nun yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Villareal yönetimi Soldado'ya "seni satmıyoruz" dedi. Bu gelişme üzerine Soldado, Fenerbahçe yönetimini aradı ve "Beni satmaktan vazgeçtiler, buraya gelin ve birlikte bir şeyler yapalım" dedi ve operasyon başladı.