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FUTBOL

Fenerbahçe transfer haberleri (11 Ağustos 2017)

11 Ağustos 2017 Cuma, 11:39:40

  • 1 Fenerbahçe transfer haberleri (11 Ağustos 2017)
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    LAYUN KAPIŞMASI

    Giuliano ve Neto için Zenit ile görüşmeleri sürdüren Fenerbahçe’nin, Porto’lu Miguel Layun için karşı karşıya geldikleri öne sürüldü. Portekiz basınına göre Meksikalı sol bekin yeni sezondaki adresi Zenit ya da Fenerbahçe olacak. Her iki kulübün de Porto’ya kiralama konusunda benzer teklif yaptığını, 29 yaşındaki futbolcunun kararının belirleyici olacağı kaydedildi. Layun, formayı Alex Telles’e kaptırmıştı. (Fanatik)

  • 2 Fenerbahçe transfer haberleri (11 Ağustos 2017)
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    NEUSTADTER İÇİN 2. RET

    Spartak Moskova, Roman Neustadter’den vazgeçmiyor. Yönetim, Rus ekibinin yaptığı ilk teklifi Aykut Kocaman’ın transfere onay vermemesi nedeniyle geri çevirmişti. Spartak’ın bir kez daha kapıyı çaldığı ancak Kocaman’ın, “Şu anda Neustadter’i satmamız mümkün değil” şeklinde görüş bildirdiği kaydedildi. Fenerbahçe stoper transferi yaparsa, Neustadter için gelen teklif bir kez daha değerlendirilecek. (Fanatik)

  • 3 Fenerbahçe transfer haberleri (11 Ağustos 2017)
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    YİNE SOW

    Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Moussa Sow'u transfer etmek istiyor. Kadrosuna son olarak Roberto Soldado'yu katan ve hem Zenit hem de Giuliano'yla anlaştığı iddia edilen Fenerbahçe, santrfora bir takviye daha yapmak istiyor. BeIN SPORTS'ta yer alan habere göre Fenerbahçe, eski oyuncusu Moussa Sow'un kulübüyle olan sorunlarını çözerek yeniden kadroya katılmasını bekliyor. 

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  • 4 Fenerbahçe transfer haberleri (11 Ağustos 2017)
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    KENEDY NEWCASTLE'A

    Sarı-lacivertli kulübün transfer listesindeki isimlerden Kenedy, Newcastle yolunda... Chelsea’de istediği kadar forma şansı bulamayan Brezilyalı futbolcuya birçok kulüp talip olmuştu. Bu takımlardan biri de Fenerbahçe’ydi. Yönetim genç futbolcu için girişimlerde bulunsa da İngiliz ekibinin Kenedy’nin ülke dışına çıkmasına sıcak bakmadığı ortaya çıktı. Bu nedenle Chelsea, Newcastle United’tan gelen teklifi değerlendirme kararı aldı.

  • 5 Fenerbahçe transfer haberleri (11 Ağustos 2017)
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    Chelsea ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Brezilyalı futbolcunun, Newcastle United’a kiralık olarak gitmesi bekleniyor. Sol kanatta forma giyen Kenedy geçen sezon sadece üç resmi maçta forma giyme şansı bulmuştu. Newcastle’ın devreye girmesiyle futbolcunun sarı-lacivertli takıma transfer ihtimali pek mümkün gözükmüyor. (Milliyet) 

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