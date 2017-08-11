FUTBOL
Fenerbahçe transfer haberleri (11 Ağustos 2017)
11 Ağustos 2017 Cuma, 11:39:40 | Güncelleme: 14:59:23
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LAYUN KAPIŞMASI
Giuliano ve Neto için Zenit ile görüşmeleri sürdüren Fenerbahçe’nin, Porto’lu Miguel Layun için karşı karşıya geldikleri öne sürüldü. Portekiz basınına göre Meksikalı sol bekin yeni sezondaki adresi Zenit ya da Fenerbahçe olacak. Her iki kulübün de Porto’ya kiralama konusunda benzer teklif yaptığını, 29 yaşındaki futbolcunun kararının belirleyici olacağı kaydedildi. Layun, formayı Alex Telles’e kaptırmıştı. (Fanatik)
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NEUSTADTER İÇİN 2. RET
Spartak Moskova, Roman Neustadter’den vazgeçmiyor. Yönetim, Rus ekibinin yaptığı ilk teklifi Aykut Kocaman’ın transfere onay vermemesi nedeniyle geri çevirmişti. Spartak’ın bir kez daha kapıyı çaldığı ancak Kocaman’ın, “Şu anda Neustadter’i satmamız mümkün değil” şeklinde görüş bildirdiği kaydedildi. Fenerbahçe stoper transferi yaparsa, Neustadter için gelen teklif bir kez daha değerlendirilecek. (Fanatik)
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YİNE SOW
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Moussa Sow'u transfer etmek istiyor. Kadrosuna son olarak Roberto Soldado'yu katan ve hem Zenit hem de Giuliano'yla anlaştığı iddia edilen Fenerbahçe, santrfora bir takviye daha yapmak istiyor. BeIN SPORTS'ta yer alan habere göre Fenerbahçe, eski oyuncusu Moussa Sow'un kulübüyle olan sorunlarını çözerek yeniden kadroya katılmasını bekliyor.
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KENEDY NEWCASTLE'A
Sarı-lacivertli kulübün transfer listesindeki isimlerden Kenedy, Newcastle yolunda... Chelsea’de istediği kadar forma şansı bulamayan Brezilyalı futbolcuya birçok kulüp talip olmuştu. Bu takımlardan biri de Fenerbahçe’ydi. Yönetim genç futbolcu için girişimlerde bulunsa da İngiliz ekibinin Kenedy’nin ülke dışına çıkmasına sıcak bakmadığı ortaya çıktı. Bu nedenle Chelsea, Newcastle United’tan gelen teklifi değerlendirme kararı aldı.
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Chelsea ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Brezilyalı futbolcunun, Newcastle United’a kiralık olarak gitmesi bekleniyor. Sol kanatta forma giyen Kenedy geçen sezon sadece üç resmi maçta forma giyme şansı bulmuştu. Newcastle’ın devreye girmesiyle futbolcunun sarı-lacivertli takıma transfer ihtimali pek mümkün gözükmüyor. (Milliyet)
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SOLDADO TRANSFERİNİN DETAYLARI
Fenerbahçe'nin Soldado harekatı aslında daha önce tamamlamıştı ancak hem Enes Ünal'ın hem de Bakambu'nun yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Villareal yönetimi Soldado'ya "seni satmıyoruz" dedi. Bu gelişme üzerine Soldado, Fenerbahçe yönetimini aradı ve "Beni satmaktan vazgeçtiler, buraya gelin ve birlikte bir şeyler yapalım" dedi ve operasyon başladı.
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Sabah gazetesinin haberine göre; F.Bahçe, Villareal'e bonuslarla birlikte toplam 4.5 milyon Euro, oyuncuya ise yıllık net 3 milyon Euro ödeyecek. Sözleşme ise 2+1 yıllık.
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Geçen sezon çapraz bağlarını koparan Roberto Soldado, ligin ikinci yarısında oynamasına rağmen Var Persie'den ağzı yanan Fenerbahçe bu sefer işi sıkı tuttu. 32 yaşındaki İspanyol santrfora detaylı test ve tetkikler yaptıran Fenerbahçe sağlık heyeti, 8 saat boyunca Soldado'yu epey yordu ancak İspanyol tam not aldı.
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ZENİT'TEN BİR İSİM DAHA
Fenerbahçe'nin transferde stoper adayı Luis Neto.... Sarı-Lacivertliler, Giuliano için yaptıkları görüşme sırasında Zenit Yönetimi'ne Portekizli savunmacıyla ilgilendiklerini de belirtmişti. Rus yöneticilerin danıştığı teknik direktör Mancini'nin, "Elimizde Mammana, İvanovic, Novoseltsev var. İyi bir teklif olursa gönderebilirsiniz" yönünde görüş bildirdiği öğrenildi. Zenit, bu rapor üzerine Neto'nun bonservis bedelini 4 milyon Euro olarak belirledi. (Fanatik)
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GOMEZ İÇİN YENİ FORMÜL
Simon Kajer'in ayrılığının ardından Fenerbahçe, defansı güçlendirmek için çalışıyor. Fenerbahçe, stoper transferi için Gustavo Gomez'i gündeminden düşürmüyor. Milan, Fenerbahçe'nin Paraguaylı stoper için yaptığı kiralama teklifini geri çevirip, "Bonservisiyle satarız" mesajı göndermişti. Aykut Kocaman'ın çok istediği Gomez için yönetim yeni bir formül üretti.
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Buna göre İtalyan devine, sezon sonunda satın alma garantisiyle yeni bir kiralık teklifi götürülecek. Bu arada Kocaman'ın, Milan'ın kiralık olarak önerdiği Paletta ve Zapata'ya sıcak bakmadığı öğrenildi. (Fanatik)