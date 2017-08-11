Burak Yılmaz, 1919 gün sonra Trabzonspor forması giymeye hazırlanıyor

Süper Lig'de 13 Ağustos Pazar günü sahasında Atiker Konyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor'un geri dönen eski gol kralı Burak Yılmaz, bin 919 gün sonra bordo-mavili takım formasıyla bir lig maçına çıkmaya hazırlanıyor.



Karadeniz ekibinden 18 Temmuz 2012'de ayrılarak Galatasaray ile anlaşan golcü oyuncu, Çin deneyiminin ardından tekrar bordo-mavili takıma döndü.



Trabzonspor'la 6 Ağustos Pazar günü Medical Park Stadı'nda kulüp başkanı Muharrem Usta'nın yer aldığı imza töreninde 3 yıllık sözleşme imzalayarak, eski takımına dönen Burak Yılmaz, hafta sonundaki maçta tekrar bordo-mavili formayı giyecek olmanın heyecanını yaşıyor.



Trabzonspor formasıyla en son 11 Mayıs 2012'de Süper Final Şampiyonluk Grubu'nun son haftasında deplasmanda Beşiktaş karşısında mücadele eden Burak Yılmaz, teknik direktör Ersun Yanal'ın görev vermesi halinde bin 1919 gün sonra Atiker Konyaspor maçıyla tekrar bordo-mavili takımda görev yapacak.



BURAK, MAÇA KAPTAN OLARAK ÇIKABİLİR

Trabzonspor'a 5 sezon sonra geri dönen Burak Yılmaz'ın, Atiker Konyaspor maçında sahaya kaptan olarak çıkma olasılığı bulunuyor.



Geçen sezon ligin 33. haftasındaki Fenerbahçe maçı sonrası 2 maç ceza alan takım kaptanı Onur Recep Kıvrak'ın yokluğunda 32 yaşındaki tecrübeli oyuncunun sahaya kaptan olarak çıkabileceği öğrenildi.



75 LİG MAÇINDA 55 GOL

Golcü oyuncu, Trabzonspor'da oynadığı 2,5 sezonda 75 lig maçında görev yaparken attığı 55 gol ile önemli bir başarı göstermişti.



Burak Yılmaz, Trabzonspor formasıyla 2011-2012 sezonunda 34 maçta attığı 33 golle Süper Lig'de gol kralı oldu.



Golcü oyuncu, Necmi Perekli, Fatih Tekke ve Gürcü oyuncu Şota Arveladze'den sonra bordo-mavili takım forması altında gol krallığı mutluluğu yaşayan 4. futbolcu olmuştu.



Burak Yılmaz, 1974-75 sezonundan itibaren birinci ligde mücadele etmeye başlayan Trabzonspor'da, bir sezonda en fazla gol atan oyuncu olarak da tarihe geçmişti.

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