Fenerbahçe'nin yeni transferi Giuliano, İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin kendisi ve kulübü Zenit'le görüşmelere başladığını KAP'a bildirdiği Giuliano İstanbul'a geldi.

Brezilyalı futbolcunun sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmenin imzalanması bekleniyor...

DETAYLAR BİRAZDAN...

GIULIANO KİMDİR?

Tam adı: Giuliano Victor de Paula

Doğum tarihi: 31 Mayıs 1990

Doğum yeri: Curitiba / Brezilya

Yaş: 27

Boy: 1,72

Uyruk: Brezilya

Mevki: On Numara

Ayak: Sağ

Sözleşme bitiş tarihi: 30.06.2020

Son sezon performansı: 38 maç | 17 gol | 13 asist

Daha önce oynadığı kulüpler: Parana, Internacional, Dnipro, Gremio, Zenit



Giuliano Victor de Paula, 31 Mayıs 1990 tarihinde Brezilya'nın Curitiba şehrinde doğdu. Futbol hayatına ilk olarak 2002 yılında Parana'nın genç takımında başlayan Giuliano, 2007 yılında Parana'da profesyonelliğe geçiş yaptı ve A takım'da 17 maçta 6 gol kaydetti.

2009-2010 sezonunda Internacional kulübünde forma giydi ve burada da 56 maçta attığı 11 gol ile dikkat çekti. 18 Ağustos 2010'da Copa Libertadores'i kazandı. 2011'de Dnipro'ya transfer olan Giuliano, 2011-2014 yılları arasında forma giydiği 87 maçta 16 gol kaydetti.

15 Haziran 2014'te Gremio'ya 6 milyon euro karşılığında transfer oldu ve 2014-2016 yılları arasında çıktığı 67 maçta 11 gol attı. 21 Haziran 2016'da Rusya'nın Zenit kulübüne transfer olan Giuliano, 30 maçta 8 gol kaydetti.

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