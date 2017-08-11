Başakşehir - Bursaspor | CANLI ANLATIM

Süper Lig'de geçen sezonu 2. sırada tamamlayan Medipol Başakşehir, İlhan Cavcav sezonunun ilk maçında Bursaspor'u konuk ediyor.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - BURSASPOR

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caicara, Attamah, Epureanu, Clichy, Mahmut, Gökhan, Visca, Elia, Mossoro, Adebayor

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

BURSASPOR: Harun, Barış, Titi, Ekong, Aziz, Badu, Agu, Pablo, John, Stancu, Deniz

YEDEKLER: Muhammed, Mert, Merter, Paschal, Furkan, Jorquera, Ertuğrul, İsmail, Kubilay, Sinan

TEKNİK DİREKTÖR: Paul Le Guen

BAŞAKŞEHİR'DE 3 EKSİK VAR

Medipol Başakşehir'de 3 eksik bulunuyor. Turuncu-lacivertli ekibin Slovenya kampında gerçekleştirdiği antrenmanda sol ayak bileği kırılan ve ameliyat edilen Aurelien Chedjou ile takıma dönüş süreçleri devam eden Egemen Korkmaz ve Mehmet Batdal, Bursaspor karşısında forma giyemiyor.

Geçen sezon 73 puan toplayan Medipol Başakşehir, yeni sezon öncesi transfer döneminde kadrosunu Aurelien Chedjou, Eljero Elia, Tunay Torun, Gael Clichy, Mevlüt Erdinç, Gökhan İnler, Kerim Frei, Manuel da Costa ve Mert Günok ile güçlendirdi.

BURSASPOR GENELDE MUTSUZ BAŞLIYOR

Geride kalan 54 sezon içerisinde oynadığı ilk lig maçlarının 18´ini kazanan yeşil-beyazlı ekip, 15 karşılaşmada 1 puana razı olurken, 21 mücadelede ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı. İstanbul deplasmanıyla sezonu açacak olan Bursaspor, dış sahada oynadığı ilk maçalarda da istediği elde edemedi. Toplam 23 kez ilk maçını dışarıda oynayan yeşil beyazlı ekip bu maçların yalnızca 4´ünü kazandı, 6´sında berabere kaldı ve 13 kez de mağlup oldu.

SON YILLARDA TOPARLADI

Son 9 sezonun açılış karşılaşmalara bakıldığında ise Bursaspor´un beraberliğinin bulunmadığı görülüyor. Bu süreçte 6 kez kazanan ve 3 mücadelede ise sahadan yenik ayrılan yeşil beyazlı ekip, geçtiğimiz sezonda da ligin açılış karşılaşmasını oynamış ve deplasmanda Adanaspor´u 2-1 yenmeyi başarmıştı.

ÜSTÜNLÜK BURSASPOR'DA

Bursaspor ile Medipol Başakşehir, lig tarihinde bugüne kadar 27 kez karşı karşıya geldiler.

Bu karşılaşmalarda Bursaspor 10 galibiyet, 8 beraberlik, 9 yenilgi aldı. İki takım arasında geçtiğimiz sezon oynanan iki karşılaşmayı Medipol Başakşehir deplasmanda 2-0, sahasında ise 1-0 kazanmıştı.

BURSASPOR'UN EKSİĞİ ÇOK

Yeni sezon öncesinde Bursaspor´da geçtiğimiz sezondan sakatlıkları süren ve ameliyat olan futbolcular, yeni sezon da sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayacak. Bu isimler Furkan Özçal, Serdar Kurtuluş ve Emre Taşdemir. Sezon başı çalışmalarında sakatlanan Bilal Kısa ise Onur Atasaray sezonun ilk delasmanında takımdaki yerlerini alamayacak.

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Medipol Başakşehir - Bursaspor