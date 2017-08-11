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Jose Mourinho, Zlatan Ibrahimovic'in geri dönebileceğini söyledi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın teknik direktörü Jose Mourinho, Zlatan Ibrahimovic'in sezonun ikinci yarısında takıma dönme ihtimali olduğunu söyledi

11 Ağustos 2017 Cuma, 22:18:09 Güncelleme: 22:21:10

Portekizli teknik adam, geçen sezon Belçika ekibi Anderlecht ile nisan ayında oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında dizinden sakatlanarak ameliyat edilen ve sezonun kalan maçlarında forma giyemeyen 35 yaşındaki İsveçli yıldız futbolcu hakkında açıklamalarda bulundu.

Sezon sonunda sözleşmesi yenilenmeyen Ibrahimovic'in üst düzey futbol oynamaya devam etmek istediğini belirten Mourinho, "Ibrahimovic'in sezonun ikinci yarısında takıma dönme ihtimali üzerinde konuşuyoruz. O, hala sakat ve iyileşmek için zamana ihtiyacı var. Geçen sezon sergilediği performansın yeterli olmadığını düşünüyor." ifadelerini kullandı.

Ibrahimovic, Manchester United ile geride kalan sezonda tüm kulvarlarda çıktığı 46 maçta 28 gol kaydetmişti.

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