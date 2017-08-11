MKE Ankaragücü: 0 - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0 | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'de sezonun açılış maçında MKE Ankaragücü ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor 0-0 berabere kaldı.
STAT: Ankara 19 Mayıs
HAKEMLER: Süleyman Abay, Mehmet Kapluhan, Hüsnü Emre Çelimli
MKE ANKARAGÜCÜ: Korcan Çelikay, Yusuf Abdioğlu, Alihan Kubalas (Dk. 76 Alaaddin Okumuş), Gençer Cansev, Mehmet Sak, Arif Morkaya, Ferhat Çulcuoğlu, Dieng (Dk. 88 Sercan Kaya), Mbamba, Ferhat Kiraz (Dk. 69 Enes Kubat), İlhan Parlak
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR: Kaya Tarakçı, Trtovic, Mehmet Ozan Tahtaişleyen, Lokman Gör, Gökhan Karadeniz (Dk. Murat Gürbüzerol), Abdülkadir Özdemir, Mansaly, Burhan Eşer (Dk. Kubilay Sönmez), Younes (Dk. 69 Mert Nobre), Erhan Çelenk, Tolga Ünlü
SARI KARTLAR: Dk. 2 Mehmet Ozan Tahtaişleyen, Dk. 75 Mansaly (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 50 Alihan Kubalas (MKE Ankaragücü)
- MKE Ankaragücü
- Büyükşehir Belediye Erzurumspor
- TFF 1. Lig