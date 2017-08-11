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MKE Ankaragücü, Büyükşehir Belediye Erzurumspor
FUTBOL

MKE Ankaragücü: 0 - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0 | MAÇ SONUCU

MKE Ankaragücü: 0 - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0

TFF 1. Lig'in ilk maçında MKE Ankaragücü ve Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor karşılaştı. Mücadelede gol sesi çıkmadı

11 Ağustos 2017 Cuma, 22:26:06 Güncelleme: 22:29:28

TFF 1. Lig'de sezonun açılış maçında MKE Ankaragücü ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor 0-0 berabere kaldı.

STAT: Ankara 19 Mayıs
HAKEMLER: Süleyman Abay, Mehmet Kapluhan, Hüsnü Emre Çelimli

MKE ANKARAGÜCÜ: Korcan Çelikay, Yusuf Abdioğlu, Alihan Kubalas (Dk. 76 Alaaddin Okumuş), Gençer Cansev, Mehmet Sak, Arif Morkaya, Ferhat Çulcuoğlu, Dieng (Dk. 88 Sercan Kaya), Mbamba, Ferhat Kiraz (Dk. 69 Enes Kubat), İlhan Parlak

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR: Kaya Tarakçı, Trtovic, Mehmet Ozan Tahtaişleyen, Lokman Gör, Gökhan Karadeniz (Dk. Murat Gürbüzerol), Abdülkadir Özdemir, Mansaly, Burhan Eşer (Dk. Kubilay Sönmez), Younes (Dk. 69 Mert Nobre), Erhan Çelenk, Tolga Ünlü

SARI KARTLAR: Dk. 2 Mehmet Ozan Tahtaişleyen, Dk. 75 Mansaly (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 50 Alihan Kubalas (MKE Ankaragücü)

  • MKE Ankaragücü
  • Büyükşehir Belediye Erzurumspor
  • TFF 1. Lig
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