FUTBOL
Galatasaray, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Emre Mor için teklif yaptı! - Galatasaray transfer haberleri
Galatasaray, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Emre Mor için teklif yaptı!
12 Ağustos 2017 Cumartesi, 01:06:55 | Güncelleme: 03:41:18
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Galatasaray, Emre Mor’u alıp transferde Fenerbahçe’ye dev bir çalım atmak için düğmeye bastı.
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Gazete Habertürk'ten Erhan Telli'nin haberine göre genç yetenek için Borussia Dortmund’a satın alma opsiyonlu teklif sunulduğu ortaya çıktı.
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Galatasaray yönetimi, Inter’le anlaşma sağlayamayan ve uzun süredir Fenerbahçe’nin gündeminde bulunan Emre Mor için sürpriz bir son dakika atağı başlattı.
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Emre’yi ezeli rakibine kaptırmak istemeyen Sarı-Kırmızılılar, Alman kulübü Borussia Dortmund’a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sundu.
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Bu transfer için kesenin ağzını açan Dursun Özbek yönetiminin, Fenerbahçe’nin verdiği teklifin 500 bin Euro üzerine çıkıp 2.5 milyon Euro kiralama ücreti önerdi.
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Galatasaray'ın satın alma opsiyonunun da ezeli rakip gibi 8 Milyon Euro olarak belirlendiği öğrenildi.
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MENAJERİYLE YAKIN TEMAS
Sarı-kırmızılıların, 20 yaşındaki milli oyuncuyu da cazip bir yıllık ücretle ikna etmeye çalıştıkları bildirildi.
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Emre’nin ilk tercihini Avrupa’da oynamaktan yana kullanmak istediği öğrenildi.
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Genç yeteneğin menajeri Muzzy Özcan’la yönetimin temasları artırdığı da ifade edildi.
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Emre’nin gideceği takımın bir hafta içinde netleşmesi bekleniyor.
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Emre Mor, 9 milyon 750 bin Euro'ya transfer olduğu Borussia Dortmund'da 32 maça çıktı. 3 gol atarken 5 de asist yaptı.