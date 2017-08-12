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Galatasaray, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Emre Mor için teklif yaptı! - Galatasaray transfer haberleri

Galatasaray, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Emre Mor için teklif yaptı!

12 Ağustos 2017 Cumartesi, 01:06:55

  • 1 Galatasaray, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Emre Mor için teklif yaptı!
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    Galatasaray, Emre Mor’u alıp transferde Fenerbahçe’ye dev bir çalım atmak için düğmeye bastı. 

  • 2 Galatasaray, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Emre Mor için teklif yaptı!
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    Gazete Habertürk'ten Erhan Telli'nin haberine göre genç yetenek için Borussia Dortmund’a satın alma opsiyonlu teklif sunulduğu ortaya çıktı.

  • 3 Galatasaray, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Emre Mor için teklif yaptı!
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    Galatasaray yönetimi, Inter’le anlaşma sağlayamayan ve uzun süredir Fenerbahçe’nin gündeminde bulunan Emre Mor için sürpriz bir son dakika atağı başlattı. 

     

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  • 4 Galatasaray, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Emre Mor için teklif yaptı!
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    Emre’yi ezeli rakibine kaptırmak istemeyen Sarı-Kırmızılılar, Alman kulübü Borussia Dortmund’a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sundu.

  • 5 Galatasaray, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Emre Mor için teklif yaptı!
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    Bu transfer için kesenin ağzını açan Dursun Özbek yönetiminin, Fenerbahçe’nin verdiği teklifin 500 bin Euro üzerine çıkıp 2.5 milyon Euro kiralama ücreti önerdi.

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