Feghouli için kayıp ilanı verildi

Sarı-Kırmızılı taraftarlar, gelişi yılan hikayesine dönen Sofiane Feghouli’yi beklemekten sıkıldı. Sosyal medyada Cezayirli yıldızla ilgili ilgi çekici caps’ler yer alırken, bir taraftar üşenmeyip “Kayıp aranıyor” afişi astı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre afişte “Feghouli isimli kişiyi görenlerin 0212 305 1905 nolu telefona bilgi vermesi rica olunur” yazısı yer aldı. Öte yandan menajeri Ahmet Bulut, Feghouli’de sorun olmadığını, 2 gün içinde İstanbul’da olacağını söyledi. Ancak West Ham’ın yeni sezon kadrosunda 27 yaşındaki yıldıza da yer vermesi kafaları karıştırdı.

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Sofiane Feghouli

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