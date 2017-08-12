Trabzonspor Selçuk İnan'ı transfer etmek istiyor

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Sosa ve Sissoko’yla yapılan görüşmelerden şu ana kadar sonuç çıkmaması nedeniyle transfer komitesiyle görüşen teknik direktör Ersun Yanal’ın, “Selçuk tecrübesiyle bize çok şey katar. Eğer Sosa ve Sissoko olmuyorsa, Selçuk’u alalım” şeklinde rapor verdi.