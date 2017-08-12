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FUTBOL

Trabzonspor Selçuk İnan'ı transfer etmek istiyor

12 Ağustos 2017 Cumartesi, 01:36:39

  • 1 Trabzonspor Selçuk İnan'ı transfer etmek istiyor
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    Birmingham’a 4.5 milyon Euro’ya Onazi’yi satan Trabzonspor’da rota Selçuk’a döndü.

  • 2 Trabzonspor Selçuk İnan'ı transfer etmek istiyor
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    Gazete Habertürk'ten Haluk Ayyıldız'ın haberine göre Ersun Yanal, Sosa ve Sissoko’yla yapılan pazarlıklar uzayınca, eski öğrencisinin alınmasını istedi.

  • 3 Trabzonspor Selçuk İnan'ı transfer etmek istiyor
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    Karadeniz ekibinde Konyaspor maçı önce transferde hareketli saatler yaşanıyor.

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  • 4 Trabzonspor Selçuk İnan'ı transfer etmek istiyor
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    Onazi’yi Birmingham’a 4.5 milyon Euro’ya satan Trabzon, Burak’tan sonra Selçuk İnan’ı da eski yuvasına döndürmek için kolları sıvadı.

  • 5 Trabzonspor Selçuk İnan'ı transfer etmek istiyor
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    Onazi transferinin resmen sonuçlanmasının ardından Selçuk İnan için Galatasaray’ın kapısının çalınması bekleniyor.

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