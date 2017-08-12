FUTBOL
Trabzonspor Selçuk İnan'ı transfer etmek istiyor
12 Ağustos 2017 Cumartesi, 01:36:39 | Güncelleme: 03:42:31
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Birmingham’a 4.5 milyon Euro’ya Onazi’yi satan Trabzonspor’da rota Selçuk’a döndü.
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Gazete Habertürk'ten Haluk Ayyıldız'ın haberine göre Ersun Yanal, Sosa ve Sissoko’yla yapılan pazarlıklar uzayınca, eski öğrencisinin alınmasını istedi.
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Karadeniz ekibinde Konyaspor maçı önce transferde hareketli saatler yaşanıyor.
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Onazi’yi Birmingham’a 4.5 milyon Euro’ya satan Trabzon, Burak’tan sonra Selçuk İnan’ı da eski yuvasına döndürmek için kolları sıvadı.
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Onazi transferinin resmen sonuçlanmasının ardından Selçuk İnan için Galatasaray’ın kapısının çalınması bekleniyor.
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Sosa ve Sissoko’yla yapılan görüşmelerden şu ana kadar sonuç çıkmaması nedeniyle transfer komitesiyle görüşen teknik direktör Ersun Yanal’ın, “Selçuk tecrübesiyle bize çok şey katar. Eğer Sosa ve Sissoko olmuyorsa, Selçuk’u alalım” şeklinde rapor verdi.
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Ndiaye ve Fernando transferlerinin ardından Galatasaray’da kulübeye çekilmesi gündeme gelen, taraftarlarla da yıldızı barışmayan Kaptan’ın böyle bir teklife olumlu yaklaşabileceği düşünülüyor.
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TEPKİLERDEN ÇEKİNİLİYOR
Trabzon yönetiminin tek çekincesi ise taraftar tepkileri...
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Bazı yöneticiler, “Selçuk bedavaya gitti, şimdi bonservisle alırsak tepki çekeriz” diyor.
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Buna karşı çıkan yöneticiler ise “Selçuk, Yanal’ın eski öğrencisi. Hoca çok istiyor. Geçmişe takılı kalmanın anlamı yok. Burak ile birlikte takıma liderlik yaparlar” diyerek transfer için bastırıyor.
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Kral Burak imza töreninde “Selçuk mu?.. Keşke gelse” demişti.