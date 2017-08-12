Roberto Soldado: Takım için her şeyi yapacağım

Sarı-lacivertli taraftarların düzenlediği karşılaşmadan ve kendisine gönderdiği mesajlardan mutlu olduğunu vurgulayan Soldado, "Bu takım için her şeyimi vereceğim. Burada olduğum süre boyunca hayatımı bu formaya adayacağım. Fenerbahçe'yi yukarıları taşıma noktasında yapılası gereken ne varsa yapabildiğim ölçüde yapmaya çalışacağım." değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe'de çok iyi karşılandığını dile getiren 32 yaşındaki golcü oyuncu, şunları kaydetti:

"Kendimi şu anda çok iyi hissediyorum. Çok mutlu olduğumu söyleyebilirim. Soyunma odasına girdiğimde kulübümüzün çalışanları ve takım arkadaşlarım beni son derece sıcak karşıladılar. Zaten kendinizi iyi hissetmek için bundan daha iyisini bekleyemezsiniz. Şu anda çalışmak için her türlü imkanın burada olduğunu görebiliyorum. Güzel ve sıcak bir ortam var."

Sarı-lacivertli kulübün tarihinin kendisini çok etkilediğini belirten Soldado, "Bu kulübün tarihi son derece önemli. Burayı seçme noktasında en önemlisi, bu kulübün sahip olduğu tarihti. Bu formayı giyme fırsatı olan hiçbir oyuncu şüphe duymamıştır diye düşünüyorum. Benim için de ayı şey geçerli." diyerek sözlerini tamamladı.

Roberto Soldado

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