Maç özetleri bu yıl da TRT kanalında! Süper Lig maç özetleri TRT'den yayınlanacak

Futbolda canlı maçların bitiş düdüğünden kısa bir süre sonra, maç özetleri bu yıl da TRT kanalında yayınlanacak. İşte Süper Lig maç özetleri hakkında detaylar...

MAÇ ÖZETLERİ TRT'DE

2017-2018 Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu, dün akşam oynanan Medipol Başakşehir - Bursaspor karşılaşmasıyla başladı ve 18 takımın şampiyon olma yolundaki zorlu maratonu start almış oldu.

Futbolseverlerin merak ettiği maç özetlerinin hangi kanalda yayınlanacağı ise belli oldu. Geçtiğimiz yıllarda da olduğu gibi maç özetleri bu yıl da TRT kanalından izlenebilecek.

Canlı yayınlanan maçın bitiş düdüğünden kısa bir süre sonra izleyicilerle buluşturulan maç özet görüntüleri, TRT Spor kanalından yayımlanacak. Öte yandan Süper Lig karşılaşmaları da canlı olarak TRT Radyo 1 kanalından yayınlanacak.

1.HAFTA 11.08.2017 Cuma MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK BURSASPOR 3.İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FATİH TERİM 21.45 12.08.2017 Cumartesi GENÇLERBİRLİĞİ KARDEMİR KARABÜKSPOR 20.00 AKHİSAR BELEDİYESPOR SİVASSPOR MANİSA 19 MAYIS 20.00 ALANYASPOR KASIMPAŞA A.Ş. BAHÇEŞEHİR OKULLARI STADYUMU 21.45 GÖZTEPE A.Ş. FENERBAHÇE A.Ş. BORNOVA STADI (SEYİRCİSİZ) 21.45 13.08.2017 Pazar TRABZONSPOR A.Ş. ATİKER KONYASPOR ŞENOL GÜNEŞ SPOR KOMPLEKSİ 20.00 EVKUR YENİ MALATYASPOR OSMANLISPOR FK (SEYİRCİSİZ) 20.00 BEŞİKTAŞ A.Ş. ANTALYASPOR A.Ş. VODAFONE PARK 21.45 14.08.2017 Pazartesi GALATASARAY A.Ş. KAYSERİSPOR TÜRK TELEKOM STADI 21.45

maç özetleri

Maç özetleri hangi kanalda

Süper Lig maç özetleri

Süper Lig maç özetleri hangi kanalda

trt

trt spor