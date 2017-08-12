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Maç özetleri bu yıl da TRT kanalında! Süper Lig maç özetleri TRT'den yayınlanacak

Maç özetleri bu yıl da TRT kanalında!

Futbolseverlerin büyük merakla takip ettiği canlı maçların ardından oluşturulan maç özetleri, bu yıl da TRT kanalından yayınlanacak. İşte Süper Lig maç özetleri hakkında detaylar...

12 Ağustos 2017 Cumartesi, 10:23:06 Güncelleme: 10:32:07

Futbolda canlı maçların bitiş düdüğünden kısa bir süre sonra, maç özetleri bu yıl da TRT kanalında yayınlanacak. İşte Süper Lig maç özetleri hakkında detaylar...

MAÇ ÖZETLERİ TRT'DE

2017-2018 Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu, dün akşam oynanan Medipol Başakşehir - Bursaspor karşılaşmasıyla başladı ve 18 takımın şampiyon olma yolundaki zorlu maratonu start almış oldu.

Futbolseverlerin merak ettiği maç özetlerinin hangi kanalda yayınlanacağı ise belli oldu. Geçtiğimiz yıllarda da olduğu gibi maç özetleri bu yıl da TRT kanalından izlenebilecek.

Canlı yayınlanan maçın bitiş düdüğünden kısa bir süre sonra izleyicilerle buluşturulan maç özet görüntüleri, TRT Spor kanalından yayımlanacak. Öte yandan Süper Lig karşılaşmaları da canlı olarak TRT Radyo 1 kanalından yayınlanacak.

1.HAFTA

11.08.2017 Cuma

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

BURSASPOR

3.İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FATİH TERİM

21.45

12.08.2017 Cumartesi

GENÇLERBİRLİĞİ

KARDEMİR KARABÜKSPOR

  

20.00

AKHİSAR BELEDİYESPOR

SİVASSPOR

MANİSA 19 MAYIS

20.00

ALANYASPOR

KASIMPAŞA A.Ş.

BAHÇEŞEHİR OKULLARI STADYUMU

21.45

GÖZTEPE A.Ş.

FENERBAHÇE A.Ş.

BORNOVA STADI (SEYİRCİSİZ)

21.45

13.08.2017 Pazar

TRABZONSPOR A.Ş.

ATİKER KONYASPOR

ŞENOL GÜNEŞ SPOR KOMPLEKSİ

20.00

EVKUR YENİ MALATYASPOR

OSMANLISPOR FK

(SEYİRCİSİZ)

20.00

BEŞİKTAŞ A.Ş.

ANTALYASPOR A.Ş.

VODAFONE PARK

21.45

14.08.2017 Pazartesi

GALATASARAY A.Ş.

KAYSERİSPOR

TÜRK TELEKOM STADI

21.45

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