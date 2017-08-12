Maç özetleri bu yıl da TRT kanalında! Süper Lig maç özetleri TRT'den yayınlanacak

Futbolda canlı maçların bitiş düdüğünden kısa bir süre sonra, maç özetleri bu yıl da TRT kanalında yayınlanacak. İşte Süper Lig maç özetleri hakkında detaylar...
MAÇ ÖZETLERİ TRT'DE
2017-2018 Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu, dün akşam oynanan Medipol Başakşehir - Bursaspor karşılaşmasıyla başladı ve 18 takımın şampiyon olma yolundaki zorlu maratonu start almış oldu.
Futbolseverlerin merak ettiği maç özetlerinin hangi kanalda yayınlanacağı ise belli oldu. Geçtiğimiz yıllarda da olduğu gibi maç özetleri bu yıl da TRT kanalından izlenebilecek.
Canlı yayınlanan maçın bitiş düdüğünden kısa bir süre sonra izleyicilerle buluşturulan maç özet görüntüleri, TRT Spor kanalından yayımlanacak. Öte yandan Süper Lig karşılaşmaları da canlı olarak TRT Radyo 1 kanalından yayınlanacak.
|
1.HAFTA
|
11.08.2017 Cuma
|
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|
BURSASPOR
|
3.İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FATİH TERİM
|
21.45
|
12.08.2017 Cumartesi
|
GENÇLERBİRLİĞİ
|
KARDEMİR KARABÜKSPOR
|
20.00
|
AKHİSAR BELEDİYESPOR
|
SİVASSPOR
|
MANİSA 19 MAYIS
|
20.00
|
ALANYASPOR
|
KASIMPAŞA A.Ş.
|
BAHÇEŞEHİR OKULLARI STADYUMU
|
21.45
|
GÖZTEPE A.Ş.
|
FENERBAHÇE A.Ş.
|
BORNOVA STADI (SEYİRCİSİZ)
|
21.45
|
13.08.2017 Pazar
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TRABZONSPOR A.Ş.
|
ATİKER KONYASPOR
|
ŞENOL GÜNEŞ SPOR KOMPLEKSİ
|
20.00
|
EVKUR YENİ MALATYASPOR
|
OSMANLISPOR FK
|
(SEYİRCİSİZ)
|
20.00
|
BEŞİKTAŞ A.Ş.
|
ANTALYASPOR A.Ş.
|
VODAFONE PARK
|
21.45
|
14.08.2017 Pazartesi
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GALATASARAY A.Ş.
|
KAYSERİSPOR
|
TÜRK TELEKOM STADI
|
21.45