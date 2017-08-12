FUTBOL
Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe, Vincent Aboubakar için devreye girdi!
Fenerbahçe, Vincent Aboubakar için devreye girdi!
12 Ağustos 2017 Cumartesi, 10:59:07 | Güncelleme: 11:17:06
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Yeni sezon öncesinde şampiyonluk için güçlü bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, santrfor arayışlarını sürdürüyor.
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Son olarak Roberto Soldado ve Giuliano'yu kadrosuna katan sarı-lacivertliler, geçen seneyi Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren Vincent Aboubakar için devreye girdi.
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Takvim'de yer alan habere göre sol bek ile stoper transferi için de çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'den çok flaş bir hamle daha geliyor...
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Sarı-Lacivertli kulislerde konuşulanlara göre yönetim bu kez de Vincent Aboubakar'a gözünü dikti.
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Fenerbahçe, başta Sevilla'ya transfer olan Simon Kjaer olmak üzere futbolcu satışlarından 14 milyon Euro'nun üzerinde para kazandı.
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Sarı-lacivertlilerin Hollandalı yıldızı Robin van Persie'nin de talipleri bulunuyor.
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Feyenoord'un ısrarla istediği tecrübeli oyuncudan 4-5 milyon Euro arasında bir rakam bekleniyor.
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Sarı-Lacivertliler eğer bu plan hayata geçerse, bonservisi Porto ve Lorient kulüplerinde bulunan Aboubakar için girişimlere başlayacak.
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Teknik direktör Aykut Kocaman'ın da Kamerunlu yıldızı çok istediği belirtiliyor.
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10 MİLYON EURO'YU GÖZDEN ÇIKARTILAR
Kocaman'ın gerekirse Aboubakar'ı kanatta kullanarak Soldado'dan da aynı anda faydalanmayı düşündüğü belirtiliyor.
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Beşiktaş yönetimi geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen 25 yaşındaki futbolcunun transferi için büyük çaba harcamıştı.
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Siyah-beyazlılar ekonomik engellere takılmıştı.
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Fenerbahçe'nin gerekirse 10 milyon Euro gibi bir rakamı gözden çıkararak Aboubakar'ı almak istediği öne sürülüyor...