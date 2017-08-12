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FUTBOL

Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe, Vincent Aboubakar için devreye girdi!

Fenerbahçe, Vincent Aboubakar için devreye girdi!

12 Ağustos 2017 Cumartesi, 10:59:07

  • 1 Fenerbahçe, Vincent Aboubakar için devreye girdi!
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    Yeni sezon öncesinde şampiyonluk için güçlü bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, santrfor arayışlarını sürdürüyor.

  • 2 Fenerbahçe, Vincent Aboubakar için devreye girdi!
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    Son olarak Roberto Soldado ve Giuliano'yu kadrosuna katan sarı-lacivertliler, geçen seneyi Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren Vincent Aboubakar için devreye girdi.

  • 3 Fenerbahçe, Vincent Aboubakar için devreye girdi!
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    Takvim'de yer alan habere göre sol bek ile stoper transferi için de çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'den çok flaş bir hamle daha geliyor... 

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  • 4 Fenerbahçe, Vincent Aboubakar için devreye girdi!
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    Sarı-Lacivertli kulislerde konuşulanlara göre yönetim bu kez de Vincent Aboubakar'a gözünü dikti.

  • 5 Fenerbahçe, Vincent Aboubakar için devreye girdi!
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    Fenerbahçe, başta Sevilla'ya transfer olan Simon Kjaer olmak üzere futbolcu satışlarından 14 milyon Euro'nun üzerinde para kazandı.

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YORUMLAR 4
  • Misafir 3 dakika önce
    Fener gibi avrupa liginde oynayan takıma neden gitsin
  • Misafir 4 dakika önce
    kac zamandir soyluyorum su arsenaldeki oliver giruhu alin diye. adam dun aksam dokturdu. bu saatten sonra zor alirsiniz. hazir kadroda istenmiyordu.
  • Misafir 5 dakika önce
    Fenerbahçeliyim fakat kötü forvet. Besiktas gibi hucum hatti iyi olan takımda zorla 15 gol attı bizde atamaz
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